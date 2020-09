Ditta Artigianale: “Ospiti in Cucina” torna ad ottobre

Il format di specialità culinarie e chef esperti presenta questo mese lo speciale Healthy Brunch. Due weekend con lo street food in via dei Neri per un eventi, convivialità e buon cibo insieme alle tradizioni culinarie italiane e internazionali

Firenze, 29 settembre 2020 — “Ospiti in Cucina” torna ad ottobre con un nuovo programma di appuntamenti, specialità culinarie e chef esperti. Il format, creato dal team di Ditta Artigianale per tornare a rivivere la città partendo da ristoranti, bar e caffetterie attraverso proposte originali e collaborazioni tra le migliori realtà del panorama food&beverage, rinnova questo mese l’appuntamento del giovedì sera.

Primo ospite della rassegna giovedì 1 ottobre il ristorante THAI, l’apprezzata e originale cucina thailandese di Firenze con i suoi imperdibili piatti fusion. Un mix di dettagli e varietà rappresenta ogni portata, che bilancia armoniosamente i quattro sapori fondamentali delle pietanze: aspro, dolce, salato e amaro. Segue l’appuntamento di giovedì 15 ottobre con gli chef di En, Cucina Casalinga Giapponese; i pasti tradizionali basati su riso, pasta, pesce e legumi, che hanno storicamente un ruolo centrale nella cultura del paese nipponico, portano a tavola il sapore della convivialità e delle ricette di una delle cucine internazionali più amate in Italia.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, per la colazione di tarda mattinata del fine settimana, ci sarà la nutrizionista Miranda Kusi con il suo Healthy Brunch che propone due alternative con menù Energy e Detox. Un’occasione per gustare piatti deliziosi ed avere a disposizione un esperto del settore della nutrizione, che spiegherà la composizione dei piatti ed i segreti di una cucina salutare.

L'ultimo weekend del mese, da venerdì 30 domenica 1 novembre, sarà all’insegna dello street food toscano e gluten free de il Necciaio con i suoipiatti tipici a metà tra la piadina e la crepes, con una base principale di farina di castagne (sede di via dei Neri 30/32r).

Prenotazioni giovedì 1 ottobre allo 055 045 7163 e info@dittaartigianale.it

Ditta Artigianale oltre alle aperture straordinarie per gli eventi serali di "Ospiti in Cucina", è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 21.00. Per informazioni e prenotazioni: 055 045 7163.