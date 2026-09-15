'Dio ride', girato in Toscana il nuovo film di Veronesi

Dalla Mostra del Cinema di Venezia alla Toscana. “Dio ride”, il nuovo film di Giovanni Veronesi, è stato presentato questa mattina nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessora alla cultura Cristina Manetti, insieme al regista Giovanni Veronesi e ai rappresentanti della produzione.

Film-evento di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale il 12 settembre, “Dio ride” ha un legame strettissimo con la Toscana. Il film è stato infatti girato per sei settimane sul territorio regionale ed è tra i vincitori del Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana 2024, grazie al quale ha ricevuto un contributo di 250mila euro.

Un sostegno con cui la Regione punta ad attrarre e accompagnare produzioni cinematografiche e audiovisive capaci non soltanto di valorizzare l’immagine della Toscana, ma anche di produrre ricadute economiche e occupazionali sul territorio, coinvolgendo professionalità, maestranze e imprese locali.

“Ritengo che il cinema sia il più straordinario strumento di promozione di un territorio”, ha detto il presidente Eugenio Giani. “Dio ride”, oltre ai tanti e significativi messaggi che trasmette, è un formidabile strumento di valorizzazione della Toscana, capace di portare l’attenzione del pubblico su angoli del nostro territorio che vantano una storia e una tradizione antichissime, fin dai tempi degli Etruschi: da Pomarance a Volterra, fino alle province di Siena e Pistoia. È un film che parla della nostra regione e che siamo orgogliosi di aver sostenuto e di aver presentato oggi alla stampa”.

“La presenza di “Dio ride” come film-evento di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia – ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – è motivo di grande soddisfazione per la Toscana. Giovanni Veronesi è uno dei principali registi toscani e tra i protagonisti del cinema italiano e vederlo arrivare alla Mostra del Cinema di Venezia con un film così profondamente legato alla nostra terra ci rende particolarmente orgogliosi. “Dio ride” racconta e valorizza alcuni dei luoghi più suggestivi della Toscana, trasformando borghi, paesaggi, palazzi e chiese in un grande set cinematografico.

È motivo di ulteriore soddisfazione sapere che questo film è tra i vincitori del Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana: un segnale concreto della nostra volontà di accompagnare produzioni di qualità e autori capaci di portare la Toscana sui più importanti palcoscenici internazionali. Un investimento che significa anche lavoro e opportunità per le professionalità, le maestranze e le imprese del territorio e che conferma la Toscana come una vera terra di cinema”.

Ambientato nel Seicento, il film è stato girato tra settembre e ottobre 2025 in alcuni degli angoli più suggestivi della Toscana, soprattutto nelle province di Pisa, Siena e Pistoia. Tra le location Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, il Masso delle Fanciulle, Siena, Sovicille, Casole d’Elsa, Radicondoli, Monteriggioni, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia e Pistoia, oltre ad antichi palazzi, chiese, badie e paesaggi.

Alle riprese ha collaborato Toscana Film Commission, punto di riferimento per le produzioni che scelgono la regione. Le sei settimane di lavorazione hanno generato un indotto per strutture ricettive, ristorazione, service e maestranze tecniche locali e hanno coinvolto numerosi figuranti e comparse. I casting hanno interessato anche Manifatture Digitali Cinema Prato, struttura di Fondazione Sistema Toscana, nei cui laboratori di sartoria sono stati realizzati anche costumi di scena.

“Dio ride”, ambientato nel 1600, affronta il tema della libertà di pensiero e di espressione, in contrapposizione all’autoritarismo, ai dogmi e alle imposizioni di chi detiene il potere.

Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, quest’ultimo nel ruolo di Papa Innocenzo X.

Il film è una produzione Indiana Production – una società Vuelta, Ogi Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix, prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campo Pavoncelli.