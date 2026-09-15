Villaggio Coldiretti a Piazzale Michelangelo

Cibo contadino, talk show e musica a Piazzale Michelangelo per il Villaggio di Coldiretti. L’iconica terrazza panoramica di Firenze, dedicata al maestro del Rinascimento Michelangelo Buonarroti, diventa il luogo simbolo dei giovani agricoltori e della filiera corta che fa bene alla nostra salute. L’appuntamento è in programma giovedì 17 settembre dalle 16 a mezzanotte.

A Piazzale Michelangelo fiorentini e turisti troveranno un’area dedicata alle degustazioni, allo street food e ai cocktail agricoli, uno spazio Agorà per momenti di incontro ed approfondimento, tra cui la consegna dei prestigiosi Oscar Green ai giovani innovatori in agricoltura, e all’intrattenimento con DJ set fino alle 24.

L’iniziativa è promossa da Coldiretti Firenze, Coldiretti Toscana, Campagna Amica e il patrocinio del Comune di Firenze nell’ambito del progetto VITA finanziato dall’intervento SRG07 del CSR della Regione Toscana.

Il cibo della salute. C’è un’esperienza che, nel campo del km zero e della stagionalità, ha più di tutte ispirato il Villaggio di Piazzale Michelangelo. È il mercato del sabato mattina delle Cascine, il primo, nato nel 2017, di una lunga serie di appuntamenti settimanali in piazze e borghi che ha permesso a tanti toscani di avvicinarsi alla Dieta Mediterranea contribuendo alla salvaguardia delle aree interne e delle produzioni locali. In linea con il progetto dei Mercati contadini negli Ospedali e con il protocollo d’intesa con la Regione Toscana per promuovere, partendo dalle filiere agricole locali, uno stile alimentare corretto, il Villaggio di Piazzale Michelangelo vuole raccontare e valorizzare, insieme alle imprese che hanno contribuito al suo successo, quello che è oggi un vero e proprio modello per la città di Firenze: un potente strumento per diffondere la cultura del cibo come fondamentale leva di prevenzione e longevità, insieme ai valori della sostenibilità e del rispetto della biodiversità.

È un’esperienza attorno alla quale ruoterà tutto il Villaggio di Coldiretti a Piazzale Michelangelo.

Street food e filiera corta. A casa dei cuochi contadini. Dal tradizionale panino con il lampredotto alla pasta con il ragù dell’orto, dall’imbattibile schiacciata con i salumi del norcino al tonno della Valdichiana che un pesce non è di certo, fino alla birra e alla novità dei cocktail agricoli realizzati con l’olio extravergine di olivo ed altri ingredienti sorprendenti. Il Villaggio di Coldiretti apre idealmente le porte delle case di agricoltori e cuochi contadini a fiorentini e turisti, che potranno sedersi a tavola con loro e condividere piatti, ricette e storie della tradizione, preparati con prodotti 100% regionali. Qui sarà possibile mangiare, toccare e vedere la vera Toscana fino a mezzanotte.

Talk show. Esiste un cibo che fa ammalare, ed è purtroppo sempre più presente nelle nostre tavole, soprattutto in quello dei giovani ed esiste un cibo che tiene lontano molte malattie e contribuisce ad allungare le nostre aspettative di vita. Una corretta alimentazione, basata sui principi della dieta mediterranea e sul consumo equilibrato di ingredienti agricoli, è la principale polizza sul nostro futuro. Inizia tutto da li, da tavola, anzi, dagli scaffali quando si fa la spesa.

Ed è li che dobbiamo fare più attenzione. Sul palco dell’Agorà del Villaggio di Piazzale Michelangelo si parlerà, insieme dirigenti di Coldiretti, Letizia Cesani (Presidente Coldiretti Toscana), Angelo Corsetti (Direttore Coldiretti Toscana), Cesare Buonamici (Presidente Coldiretti Firenze) di filiera corta e dell’esperienza del mercato delle Cascine (ore 16) con Jacopo Vicini (assessore al Commercio Comune di Firenze), Claudio Franci (Fattoria Pilarciano), Sara Paraluppi (direttore Fondazione Campagna Amica), Elisa Del Pianta (dirigente del Settore Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità.

Sanzionamento amministrativo - Regione Toscana), del ruolo della ristorazione nella promozione delle filiera agricole e del Made in Tuscany (ore 17) con Marco Masala (presidente Terranostra), Cristian Borchi (ristoratore), Marco Paoletti (docente Istituto Alberghiero “Aurelio Saffi” Firenze) e Leonardo Tozzi (presidente ASET) e di come il cibo può cambiare il nostro destino e il futuro della sanità pubblica (ore 18) con Riccardo Fargione (presidente Aletheia), Sara Paraluppi (direttore Fondazione Campagna Amica), Felice Adinolfi (capo area politico economica Coldiretti), Simona Dei (direttrice generale Ispro).

L’Oscar Green dei giovani agricoltori. Non poteva esserci cornice più prestigiosa per consegnare gli Oscar Green di Giovani Impresa. I premi regionali rappresentano il massimo riconoscimento assegnato agli imprenditori agricoli under 40 della Toscana che si sono distinti nel campo dell’innovazione, della filiera corta, della sostenibilità e della divulgazione, attraverso le nuove piattaforme, della cultura contadina. Aziende vere, fatte di ragazzi e ragazze che hanno affiancato genitori e parenti prima di spiccare da soli il volo, oppure sono partiti da zero con un sogno e la passione.

Il presente ed il futuro della campagna toscana è nelle loro mani. La consegna degli Oscar Green è in programma nell’area Agorà alle 19 alla presenza dei vincitori e delle istituzioni locali e regionali. Saranno presenti il delegato regionale di Giovani Impresa, Francesco Panzacchi ed il delegato nazionale del movimento, Enrico Parisi. Sul palco, per premiare i giovani imprenditori, Sara Funaro (Sindaca di Firenze), Stefania Saccardi (presidente Consiglio regionale), Bernard Dika (sottosegretario Presidenza del Consiglio regionale), Leonardo Marras (assessore regionale all’agricoltura) e Letizia Cesani (presidente Coldiretti Toscana).

Informazioni

Il Villaggio di Coldiretti

Dove: Piazzale Michelangelo - Firenze

Orario: dalle 16.00 alle 24.00

L’ingresso al villaggio è libero.

Il Villaggio in Toscana – Programma Arena Talk

Ore 16 – 16.45 Filiera Corta: l’esperienza del mercato delle Cascine, un modello urbano per la città di Firenze

Jacopo Vicini, assessore al Commercio Comune di Firenze

Claudio Franci, Fattoria Pilarciano

Sara Paraluppi, direttore Fondazione Campagna Amica

Elisa Del Pianta, dirigente del Settore Imprenditoria agricola, multifunzionalità, agrobiodiversità. Sanzionamento amministrativo - Regione Toscana.

Conduce: Angelo Corsetti, direttore Coldiretti Toscana

Ore 17 – 17.45 Dalla terra al piatto: quando l’ingrediente è veramente contadino. Il ruolo della ristorazione ed i primati dell’agriturismo toscano

Marco Masala, presidente Terranostra

Cristian Borchi, ristoratore

Marco Paoletti, docente Istituto Alberghiero “Aurelio Saffi” Firenze

Conduce: Leonardo Tozzi, presidente ASET

Ore 18 – 18.45 Prevenzione e sanità: il cibo che cura salute e conti pubblici

Riccardo Fargione, presidente Aletheia

Sara Paraluppi, direttore Fondazione Campagna Amica

Felice Adinolfi, capo area politico economica Coldiretti

Simona Dei, direttrice generale Ispro

Conduce: Angelo Corsetti, direttore Coldiretti Toscana

Dalle 19 premiazioni Oscar Green 2026

Sara Funaro, sindaca di Firenze

Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale

Bernard Dika, sottosegretario Presidenza del Consiglio regionale

Leonardo Marras, assessore regionale all’agricoltura

Enrico Parisi, delegato Giovani Impresa Coldiretti

Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana