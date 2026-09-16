Derby di Serie D: Scandicci-Rondinella 3-0

Bastano appena 36' allo Scandicci per archiviare la pratica Rondinella e infliggere ai biancorossi, in occasione del primo turno infrasettimanale di campionato, il secondo ko in tre gare disputate costringendoli, di conseguenza, a restare nei bassifondi della graduatoria con appena un punto conquistato in centottanta giri di lancette di regular season.

La strada, peraltro, si mette pressoché immediatamente in discesa per i blues che, non a caso, già al 4' passano in vantaggio con un'imperiosa incornata di un Matteucci lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia ospite sul traversone di Bertelli.

Per gli uomini di mister Tronconi, ad ogni modo, continua a piovere sul bagnato e, se nel giro di appena 5' il tecnico biancorosso si trova costretto a operare il primo dei cambi a sua disposizione a causa di un infortunio occorso a Mirco Cellai, al 22' lo Scandicci perviene finanche al raddoppio con una potente punizione dal limite dello specialista Boganini che sorprende Strada sul primo palo.

Sempre su calcio piazzato, dall'altro lato, la Rondinella prova a replicare ma la beffarda soluzione di Degl'Innocenti viene provvidenzialmente respinta al 24' dal plastico tuffo di Brilli.

L'occasione in questione, però, finisce per rivelarsi sostanzialmente uno dei pochi lampi ospiti nel buio dei primi 45' in cui, sul fronte opposto, l'équipe di Mirko Taccola prosegue invece imperterrita nel proprio monologo finché, al 36', il direttore di gara non lascia correre dopo un sospetto contatto in area biancoblù tra Innocenti e Brilli e, sul prosieguo dell'azione, non è Arrighini a presentarsi indisturbato innanzi al cospetto di Strada superandolo con un preciso diagonale: Ricchi, nella circostanza, è provvidenziale nell'allontanare la traiettoria dallo specchio ma il pallone, una volta sbattuto sul palo, finisce esattamente sui piedi di Toci, per il quale è un gioco da ragazzi calare il tris a porta sguarnita.

Nella ripresa, forte del già cospicuo vantaggio, lo Scandicci accetta di votarsi maggiormente al sacrificio e alla copertura per amministrare con ordine il prezioso parziale lasciando, di conseguenza, un po' più il campo alle iniziative di una Rondine sì rediviva ma, per la quale, la porta di Brilli appare comunque a dir poco stregata: se, infatti, prima del 46' sono il neo-entrato Campagna e Innocenti a provarci senza successo nel giro di una manciata di secondi, al 50' Brian Cellai spedisce sul fondo una promettente volée sull'invito dalla destra di Baldesi. I blues, comunque sia, non mancano nel frattempo di rendersi ancora pericolosi ma, al 47', il tocco sotto misura di Bertelli non capitalizza a dovere il suggerimento di Kouko e termina direttamente tra le braccia di Strada.

La stessa sorte, peraltro, tocca al 55' a un Nannelli che parimenti non riesce ad accorciare le distanze mancando per un soffio, in corsa, l'appuntamento col traversone di Ricchi. Scampati i pericoli, gli uomini di mister Taccola sfiorano al 58' -capovolgendo il fronte- il punto di un poker che è uno strepitoso Strada, riscattandosi così dall'errore sul raddoppio locale, a negare loro immolandosi in corner a tu per tu con Toci. Giunti a questo punto, ad ogni modo, il match entra in una fase di sostanziale stallo senza che lo score subisca ulteriori ritocchi fino al triplice fischio: al 74', a tal proposito, è Arrighini a non mettere a fuoco il bersaglio sullo scarico di Guidorizzi mentre, all'82', un infaticabile e mai domo Nannelli scheggia il montante biancoblù con una staffilata dalla distanza fallendo così nuovamente la possibilità di rendere meno amara una caduta che resta pur sempre rovinosa per una Rondinella adesso chiamata a rialzarsi nel parimenti provante impegno di domenica con la Lucchese.

SCANDICCI: Brilli, Bertelli (81' Ducci), Matteucci (16' Di Paola), Tacconi, Orselli, Valentini, Toci (60' Guidorizzi), Viligiardi, Arrighini (81' Perrone), Boganini (60' Guidelli), Kouko. A disp.: Pepe, Andreucci, Capitanini, Tellini. All.: Mirko Taccola.

RONDINELLA MARZ.: Strada, Cellai Mirco (9' Goretti), Degl'Innocenti, Simonti, Nannelli, Baldesi, Cirillo (46' Campagna), Innocenti (61' Sassorossi), Ricchi (65' Ciardini), Cellai Brian, Polo (75' Valeriani). A disp.: Meli, Bianchini, Gueye, Sciulli. All.: Stefano Tronconi.

ARBITRO: Colombi di Livorno, coad. da Sintini di Cesena e da Baldoni di Ancona.

RETI: 4' Matteucci, 22' Boganini, 36' Toci.NOTE: ammoniti Boganini, Polo, Kouko, Simonti e Degl'Innocenti.