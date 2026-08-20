​Dall'inferno di 39° al codice giallo per maltempo

Negli ultimi giorni, attraversare le piazze di Firenze è stato come sfidare una cappa di calore che toglie il respiro. Quella sensazione fisica di oppressione, con temperature percepite che hanno toccato i 36°C, non è stata solo una percezione soggettiva, ma un dato clinico di "Livello 1" (pre-allerta). Tuttavia, il quadro meteorologico sta per subire una metamorfosi radicale. Per venerdì 21 agosto è previsto un crollo termico repentino e l'ingresso di una fase perturbata.

Il passaggio meteorologico di venerdì 21 agosto non sarà una transizione dolce, ma un vero e proprio shock fisiologico. I dati del Lamma e del Comune di Firenze indicano che passeremo dai 36°C percepiti di metà settimana ai 27°C reali previsti per le ore 14:00 di venerdì. Questo balzo verso il basso segna il ritorno al "Livello 0" (assenza di rischio per la salute), ma la velocità del cambiamento impone al nostro sistema cardiovascolare uno sforzo di adattamento immediato. È la fine dell'emergenza afa, ma l'inizio di una nuova fase di vigilanza.

L'arrivo della pioggia in Toscana porta con sé l'allerta "Gialla" per temporali forti, concentrata inizialmente sull'area di Massa-Carrara e sul nord-ovest. Il termine tecnico "reticolo minore" nasconde un rischio elevato:

Flash Floods : Si tratta di fossi, canali e piccoli torrenti che, dopo giorni di caldo estremo, scorrono su un terreno parcellizzato e impermeabilizzato dalla siccità.

Si tratta di fossi, canali e piccoli torrenti che, dopo giorni di caldo estremo, scorrono su un terreno parcellizzato e impermeabilizzato dalla siccità. Tempo di reazione zero: A differenza dei grandi fiumi, il reticolo minore reagisce istantaneamente alle precipitazioni intense, trasformandosi in pochi minuti in un potenziale pericolo di esondazione locale senza i tempi di preavviso tipici dei bacini maggiori.

In meno di 48 ore, la Toscana si troverà a gestire due emergenze opposte: la difesa dall'afa soffocante e la protezione dai temporali violenti. In questo contesto di estremizzazione climatica, l'unica difesa reale è l'informazione basata su evidenze scientifiche. È essenziale consultare regolarmente i bollettini ufficiali della Regione e del Ministero della Salute: Ministero della Salute – Dieci consigli utili.