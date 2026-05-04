Allerta temporali martedì 5 maggio a Firenze

Codice giallo per maltempo domani a Firenze, con possibilità di temporali forti e piogge e conseguente rischio idrogeologico e idraulico nel cosiddetto “reticolo minore”, che comprende i corsi d’acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

È quanto emerge dal nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale della Toscana.L’allerta riguarda, oltre al capoluogo, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.Le allerte scatteranno alle ore 24 di martedì 5 maggio e si concluderanno alle ore 24 dello stesso giorno.

Previsioni meteo (fonte Cfr):

Pressione in graduale calo sull'Italia. Sulla Toscana deboli piogge in serata sulla costa; peggioramento più consistente da domani con piogge e temporali sparsi.PIOGGIA: oggi, lunedì, deboli piogge in serata su costa e zone limitrofe. Cumulati medi non significativi, massimi generalmente inferiori ai 10 mm. Domani, martedì, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Cumulati medi intorno ai 40-60 mm sulle zone di nord-ovest, 30-40 mm sul Valdarno medio e inferiore, 20-30 mm altrove. Cumulati massimi fino a 100-120 mm o localmente superiori sulle zone settentrionali (in particolare province di LU, PI, PT, PO); fino a 40-60 mm altrove. Intensità oraria fino a 20-30 mm/h.

TEMPORALI: oggi, lunedì, nulla da segnalare. Domani, martedì, possibili temporali sparsi.

LA SITUAZIONE IN TOSCANA

Area di bassa pressione in arrivo in Toscana, con deboli piogge a partire dalla costa dalla serata di oggi e peggioramento più consistente domani con piogge e temporali che interesseranno gran parte della regione.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 5 maggio, per buona parte della regione ad esclusione delle zone meridionali, orientali e isole.

Codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, sempre valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, per le aree che includono i territori colpiti dal recente incendio, che ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.