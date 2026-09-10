​Dalla malaria al West Nile: allerta zanzare in Toscana

Per molti, il ronzio di una zanzara in una sera d'estate è solo un fastidio stagionale, un'interruzione sgradita durante una cena all'aperto. Tuttavia, quest'anno in Toscana, quel suono porta con sé un’allerta sanitaria che va oltre il semplice prurito. La recente diffusione di virus come West Nile e Dengue in diverse province — da Arezzo a Grosseto, fino a Pisa e alla frazione di Orentano — ha trasformato una questione di comfort in una priorità di salute pubblica. La situazione attuale ci impone di guardare agli insetti non più solo come a una molestia, ma come a vettori biologici che richiedono una strategia di contrasto coordinata, capace di unire la moderna epidemiologia alla storica gestione del territorio.

Dall'inizio della stagione estiva, il territorio della Asl Toscana sud est ha registrato 17 casi confermati di West Nile Virus: 12 nella provincia di Arezzo e 5 in quella di Grosseto. Non si tratta di casi d'importazione, ma di contagi "autoctoni", contratti direttamente sul suolo toscano. Questa distinzione è un segnale d'allarme per la sorveglianza sanitaria: la circolazione virale è attiva nel nostro ambiente. Proprio per questo, il Dipartimento di Prevenzione ha avviato specifiche inchieste epidemiologiche volte a individuare i siti esatti di esposizione, un lavoro di "intelligence" sanitaria per mappare il rischio e circoscrivere i focolai in modo tempestivo.

Il West Nile Virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune (Culex), che si infetta pungendo uccelli selvatici, il vero serbatoio del virus. Al contrario, la Dengue è solitamente legata alla zanzara tigre (Aedes).

Approfondimenti Non è ancora tempo di riporre lo zampirone

Un aspetto biologico fondamentale del West Nile è che l'uomo e i cavalli sono considerati "ospiti a vicolo cieco". Questo significa che, una volta infettati, non sviluppano una carica virale sufficiente a trasmettere il virus: il contagio non può quindi avvenire da persona a persona. Sebbene l'80% delle infezioni umane sia asintomatica, il monitoraggio costante dell'avifauna e degli equini resta il pilastro per anticipare la minaccia prima che raggiunga i soggetti più fragili.

La strategia della Asl Toscana sud est è chiara: la battaglia si vince colpendo le larve nei ristagni d'acqua, non inseguendo le zanzare adulte con insetticidi aerei, che restano misure straordinarie e spesso meno efficaci. Su questo punto, il dibattito politico e tecnico si è fatto serrato. Maria Teresa Baldini, Consigliere del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, ha sollevato una critica costruttiva alla gestione attuale, citando la necessità di modelli amministrativi più agili:

"Non possiamo più rincorrere l'emergenza con i soli interventi adulticidi quando i contagi sono già avvenuti. Serve prevenzione, serve continuità, servono risorse. È necessario che la Regione Toscana dia più autonomia operativa e finanziaria ai Sindaci — come richiesto dal Sindaco di Pisa Michele Conti — e si guardi al 'modello Emilia Romagna', dove il coordinamento tra consorzi ed enti locali per la prevenzione è strutturale e costante."

La gestione delle zanzare riapre un capitolo storico della nostra regione. Maria Teresa Baldini sottolinea un'ironia di fondo: i Consorzi di Bonifica sono nati proprio per risanare le zone malsane e malariche della Toscana, una missione che oggi sembrano aver "dimenticato".

In aree sensibili come la zona umida del Bientina o Orentano, la manutenzione di fossi e canali non è solo un compito di ingegneria idraulica, ma un atto di prevenzione sanitaria. Se il reticolo idraulico viene trascurato, si creano quei ristagni dove i vettori della Dengue e del West Nile proliferano indisturbati. Riscoprire la funzione storica della bonifica significa riconoscere che la salute pubblica passa inevitabilmente attraverso la cura del territorio e la gestione sapiente delle acque.

Se le istituzioni devono presidiare il territorio, il cittadino è l'anello finale della catena di difesa. La collaborazione nelle aree private è essenziale per eliminare i micro-focolai urbani. Ecco le azioni raccomandate dalla ASL:

Svuotare regolarmente sottovasi, secchi e contenitori di acqua piovana.

Coprire con zanzariere a maglia fitta cisterne e serbatoi non rimovibili.

Rinnovare l'acqua nelle ciotole degli animali e nelle vasche ornamentali frequentemente.

Pulire grondaie e tombini per evitare occlusioni e ristagni.

Utilizzare prodotti larvicidi nei punti dove l'acqua non può essere rimossa.

Curare il verde privato, eliminando sterpaglie e vegetazione in eccesso.

Proteggere la casa con zanzariere e utilizzare repellenti cutanei certificati.

L'attuale situazione in Toscana dimostra che non è più sufficiente intervenire "a chiamata" una volta esplosa l'emergenza. Il salto di qualità necessario è il passaggio a una prevenzione programmata per tutto l'anno, integrando sorveglianza veterinaria, manutenzione idraulica ed educazione civica. La gestione dell'ambiente, dal grande canale di bonifica fino al piccolo sottovaso del nostro balcone, è il primo presidio sanitario a nostra disposizione.