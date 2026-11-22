Due serate al Galluzzo con il Gruppo PortAperta, alla Casa del Popolo in via Senese angolo via San Francesco d'Assisi a Firenze, dedicate a due temi diversi ma legati dal filo dell'ascolto e dei diritti.

Domenica 15 novembre alle ore 18:00 si terrà l'incontro intitolato Palestina, le parole per raccontarla, un appuntamento per provare a raccontare la Palestina attraverso voci dirette, analisi storica e testimonianze.

Ne parleranno Abed Daas, presidente della comunità palestinese di Firenze, Federica Marri, storica specializzata in Women's Studies e cooperazione allo sviluppo, Leonhard Schaefer, dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, Sawsan Mohsen, con una testimonianza dal Libano, e Hanaa e Ali Ghabayen, con una testimonianza da Gaza.

A seguire è prevista una cena su prenotazione al costo di 14,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare Grazia a

l numero 3315881417.

L'iniziativa è promossa dal Gruppo PortAperta insieme ad ANPI Moreno Cipriani Galluzzo e Amicizia Italo Palestinese ODV.

Mercoledì 18 novembre, sempre alle ore 18:00 e sempre alla Casa del Popolo del Galluzzo, in via Francesco d'Assisi 1 angolo via Senese, si terrà la presentazione del Gruppo Foucault e della campagna Diritti Materiali, anche il carcere è città.

Nel corso della serata sarà presentato anche il Laboratorio di scrittura creativa nel carcere di Sollicciano, tenuto dalla scrittrice e artista visiva Monica Sarsini, con la collaborazione di Annamaria Mori, Annamaria Ricci, Ilda Tassinari e Marusca Bressi.

Saranno presenti alcuni ex partecipanti al Laboratorio. A seguire è prevista una cena per raccolta fondi per la campagna Diritti Materiali.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3315881417. Per approfondire è possibile consultare il sito http://www.gruppofoucault.it.