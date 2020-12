Covid Toscana, finestra gialla dal 20 al 23 dicembre?

Ph Facebook Giani

Oggi vertice con le Regioni, il Governo sta decidendo sui colori. Giani attende. Dal 24 dicembre probabile Zona rossa o arancione a livello nazionale fino all'Epifania

La Toscana potrebbe avere una 'finestra gialla' Covid dal 20 al 23 dicembre, in attesa che dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta l'Italia divenga zona rossa o arancione.

Oggi si è svolto un vertice tra Governo e Regioni, e proprio in queste ore l'esecutivo sta decidendo sui colori, sul grado di rigidità delle misure antiepidemiche.

In teoria la nostra regione, che anche oggi ha avuto dati incoraggianti, potrebbe usufruire di alcuni giorni di 'stacco' perché stanno per scadere le due settimane di zona arancione.

In Toscana c'è chi preme per restare in zona arancione, specialmente tra i sanitari e gli amministratori, soprattutto sindaci, e chi invece spinge per la zona gialla, anche di pochi giorni, come gli esercenti.

È tutto, ancora una volta, molto complicato. Il presidente toscano Eugenio Giani attende le decisioni del Governo, che saranno rese pubbliche forse venerdì.