Covid, Natale Arancione o Rosso? Oggi l'incontro Governo-Regioni

Ieri il Comitato Tecnico Scientifico ha spinto l'esecutivo verso misure dure ma il premier Conte finora ha sempre detto che l'Italia non potrebbe sopportare un altro lockdown. Toscana Zona Gialla rimarrà solo un desiderio. Intanto da oggi la Germania è in un lockdown molto stringente

Giornata importante quella di oggi mercoledì 16 dicembre in vista delle prossime festività natalizie in prospettiva Covid: si terrà infatti l'incontro tra Governo e Regioni dopo che ieri il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha spinto l'esecutivo ad adottare misure dure, decise in vista del contenimento della pandemia.

La domanda che in molti si fanno è: sarà un'Italia Arancione o Rossa?

Il premier Giuseppe Conte nelle ultime settimane ha più volte detto che l'Italia non potrebbe sopportare un altro lockdown ma la sua linea sarà quella vincente?

L'idea del Giallo ormai è praticamente tramontata, e quella del presidente toscano Eugenio Giani e di moltissimi esercenti e negozianti resterà a questo punto, con ogni probabilità, soltanto un desiderio incompiuto.

Intanto da oggi la Germania è in un lockdown molto stringente, Angela Merkel ha deciso per un'azione immediata. La nazione tedesca economicamente sembra reggere bene l'urto della pandemia e conferire ristori alle varie categorie non pare al momento un grosso problema ma per quanti altri Paesi è così?