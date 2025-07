Fiesole senza festa dell’Unità vuol dire crisi della politica

Per la prima volta dopo 70 anni la festa dell’Unità di Fiesole non si farà. Non è una notizia da pagine di cronaca locale ma nazionale perché è un altro esempio, purtroppo, del declino della politica e della partecipazione. Ben si adatta a questo episodio un commento pubblicato da linkiesta.it a firma di Antonio Bompani:

“Nell’epoca del tutto a distanza, può essere utile ripensare a piccole porzioni di vita vissute tutte in presenza. Se è vero che esiste un rapporto tra sensibilità e formazione politica, e spazi di partecipazione, ripartire dall’esserci – oltre la costrizione delle videochiamate – potrebbe essere un buon primo passo per recuperare quel distacco da temi e strumenti di comprensione. Quale luogo ripristinare, per far respirare di nuovo questo circolo virtuoso, se non le stesse sedi politiche e partitiche?”

é il commento dell’opinionista.

Sulla partecipazione all’attività politica è partita la nuova campagna di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo tutta improntata alla “Realtà – o realtà multiple – che non possiamo ignorare”. E’ un invito all’attivismo, ad esercitare un dovere civico.