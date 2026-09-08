Corri la Vita? Ci si iscrive anche ai Gigli

CAMPI BISENZIO (Firenze), 08 settembre 2026 – Il Centro Commerciale I Gigli rinnova il proprio sostegno a Corri la Vita, la manifestazione solidale che da anni coinvolge migliaia di partecipanti lungo le strade di Firenze con l'obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno. L'edizione 2026 si svolgerà domenica 27 settembre.

Fino a giovedì 24 settembre, a I Gigli, presso il Punto Informazioni Ginfo, sarà possibile assicurarsi una delle iconiche magliette color ciclamino firmate Ferragamo.

Come ogni anno, la maglietta sarà consegnata a fronte di una donazione minima di 10 euro.

In occasione dell'evento, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, dalle ore 10 alle 17, in Piazza della Repubblica a Firenze, all'interno del Villaggio della Salute, sarà presente l'Airstream de I Gigli, uno spazio dedicato all'accoglienza e all'informazione. Qui tutti i visitatori che scaricheranno l'App Gigli Pass e aderiranno al programma loyalty del Centro riceveranno utili e originali gadget omaggio come ricordo della manifestazione.

“Corri la Vita rappresenta un importante momento di solidarietà e di attenzione verso chi affronta un percorso di cura complesso”, dichiara Saviola Chesi della società Savills Italia, direttrice del Centro Commerciale I Gigli “Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire concretamente a sostenere la ricerca e la prevenzione. Da anni I Gigli promuove attività e appuntamenti dedicati alla salute, con l'obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione sempre più ampia e consapevole.”