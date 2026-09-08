Fiesole, omaggio a Battiato

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Si chiude venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole il tour estivo di “Voglio Vederti Danzare”, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato che porta sul palco la Band e l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti diretta da Giovanni Cernicchiaro e impreziosita dalle voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni. I biglietti (posti numerati da 25,30 a 42,50 euro) sono disponibili sul sito ufficiale estatefiesolana.it, su ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Spettacolo nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2026. “Voglio Vederti Danzare” rappresenta uno degli omaggi più intensi e autentici al genio di Battiato. Un viaggio musicale che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, dalle sperimentazioni de “L’era del cinghiale bianco” ai riferimenti letterari di “Prospettiva Nevskij”, passando per la ricerca spirituale di “Centro di gravità permanente” e le atmosfere evocative di “Voglio vederti danzare”. Lo spettacolo mette in risalto l’unicità del percorso artistico di Battiato, capace di fondere sperimentazione, poesia, misticismo e pop colto in un linguaggio sempre attuale.La risposta di pubblico e critica, come testimoniano commenti social e recensioni, è stata entusiastica.

Particolarmente apprezzato l’equilibrio tra fedeltà agli arrangiamenti originali e nuove coloriture interpretative che esaltano la modernità delle canzoni, senza mai tradirne lo spirito.Le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni restituiscono con sensibilità e autenticità l’anima più profonda dei capolavori di Battiato, sostenute da una band affiatata composta da Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria.

Gli archi dell’Orchestra, sotto la direzione del Maestro Giovanni Cernicchiaro (che firma anche gli arrangiamenti insieme a Simone Temporali), arricchiscono il suono con profondità ed eleganza.Momento di grande suggestione è l’intervento delle danzatrici sufi: la loro danza circolare evoca atmosfere mistiche in linea con la visione artistica e filosofica di Battiato. L’Estate Fiesolana 2026 è organizzata da PRG e Associazione Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura, in collaborazione con at – autolinee toscane e con il sostegno di Dorin, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Sammontana, Publiacqua e Uovo del Casentino.

www.estatefiesolana.itBigliettiPrimo settore 42,50 euroSecondo settore 32,20 euroTerzo settore 25,30 euro