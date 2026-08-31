Corri la Vita 2026, iscrizioni e maglietta da martedì 1 settembre

È iniziato il conto alla rovescia per la 24ª edizione di CORRI LA VITA: da martedì 1° settembre sarà possibile ottenere la t-shirt ufficiale della manifestazione e iscriversi alla giornata di sport, cultura e solidarietà in programma domenica 27 settembre a Firenze.

Partecipare è semplice: con una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere la maglietta firmata Ferragamo, partner storico di CORRI LA VITA, nel rosa ciclamino scelto per l’edizione 2026. La donazione contribuisce alla raccolta fondi per la lotta contro il tumore al seno e al sostegno dei progetti promossi da CORRI LA VITA ETS. La t-shirt potrà essere ritirata presso i punti di distribuzione di Firenze e dintorni oppure richiesta sul sito corrilavita.it. Le magliette saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Dopo aver ritirato o ordinato la t-shirt, sarà necessario iscriversi online dal 1° settembre per partecipare, scegliendo tra percorso breve e percorso lungo. L’iscrizione è gratuita e consente di accedere alla piazza della manifestazione.

Ph Matteo Bonan

Il 27 settembre CORRI LA VITA attraverserà Firenze con un percorso che, per questa edizione, partirà da viale Lincoln alle Cascine per arrivare in piazza della Signoria, alla Loggia dei Lanzi. La t-shirt sarà inoltre il pass per accedere alle numerose mete culturali aperte gratuitamente in occasione dell’evento, comprese alcune nuove aperture nel territorio metropolitano.

Ai varchi d’ingresso saranno disponibili, fino a esaurimento scorte, i “pettorali emozionali”, con uno speciale spazio nel quale sarà possibile scrivere un nome, una dedica o la motivazione per cui si sceglie di correre o camminare.

DOVE RITIRARE LA T-SHIRT

Dal 1° al 24 settembre, con una donazione minima di 10 euro, sarà possibile ritirare la t-shirt presso:

LILT Firenze , Viale D. Giannotti, 23

, Viale D. Giannotti, 23 Barberino Outlet* , Via Meucci – Barberino di Mugello (FI)

, Via Meucci – Barberino di Mugello (FI) Bar Marisa , Viale Manfredo Fanti, 41

, Viale Manfredo Fanti, 41 Compagnia Cafè , Via Cavour, 50r

, Via Cavour, 50r Coop.fi Coverciano, Via Cimabue, Gavinana, Novoli e Ponte a Greve ; fuori Firenze Empoli Ovest, Prato Pleiadi, Figline, Pontassieve, Poggibonsi-Salceto, Campi, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino .

; fuori Firenze . I Gigli / Punto Ginfo in Corte Lunga , Via San Quirico, 165 – Campi Bisenzio (FI)

, Via San Quirico, 165 – Campi Bisenzio (FI) L’Isolotto dello Sport , Via dell’Argingrosso, 69 A/B

, Via dell’Argingrosso, 69 A/B Mercato Centrale , Piazza del Mercato Centrale, primo piano

, Piazza del Mercato Centrale, primo piano Ottica Fontani , Viale Filippo Strozzi, 18

, Viale Filippo Strozzi, 18 Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, Piazza del Mercato Centrale, piano terra

*Presso Barberino Outlet le donazioni saranno effettuabili esclusivamente tramite POS.

Per chi non potrà recarsi presso uno dei punti di distribuzione, sarà possibile richiedere la t-shirt online dal 1° al 20 settembre, con una donazione minima di 10 euro. La maglietta verrà recapitata gratuitamente in tutta Italia presso i Fermopoint, grazie a BRT, vettore ufficiale della manifestazione, e BoxOffice Toscana.

Per informazioni

CORRI LA VITA ETS

www.corrilavita.it

Comitato Organizzatore

Neri Torrigiani, responsabile

www.torrigiani.com - neri.torrigiani@torrigiani.com