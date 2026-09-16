Rapina in centro a Firenze, 28enne arrestato dalla Polizia

Serata movimentata in centro a Firenze. La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne con l'accusa di rapina.Tutto è iniziato quando un giovane si è presentato in Questura per denunciare la rapina appena subita da un suo amico tra via Duca d'Aosta e via Spartaco Lavagnini.

Immediato l'intervento delle Volanti di via Zara, che hanno raggiunto la vittima. L'uomo ha riferito di essere stato avvicinato e afferrato al petto da uno sconosciuto, che gli ha strappato dal collo due catenine per poi fuggire.Fornita la descrizione del rapinatore, sono partite le ricerche in zona.

A rintracciarlo, poco dopo in via Alamanni, è stata una pattuglia della Pol-Tramvia.

Il 28enne è stato fermato e trovato in possesso delle due collane appena rubate, subito restituite al proprietario.Processato per direttissima su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'arresto è stato convalidato. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.