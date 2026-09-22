Ciao estate, mercoledì 23 settembre alle 02:05 inizia l'autunno

Ciao estate, sono le ultime ore della stagione più calda dell'anno, e in questo 2026 la striscia di calore è stata continua e intensa.

L'autunno astronomico 2026 inizierà ufficialmente mercoledì 23 settembre alle ore 02:05 ora italiana.

È l'istante preciso in cui il centro del Sole attraversa l'equatore celeste, passando dall'emisfero nord a quello sud.

Nessuno dei due emisferi è inclinato verso il Sole, la luce si distribuisce in modo quasi simmetrico. Da qui il nome equinozio, da aequa nox, notte uguale al giorno.Perché la data cambia? L'anno solare non dura 365 giorni esatti, ma circa 365 giorni e sei ore. Quelle ore si accumulano e spostano ogni anno l'equinozio in avanti, finché il 29 febbraio degli anni bisestili non recupera lo scarto.

Risultato: l'equinozio di settembre capita quasi sempre il 22 o il 23. Quest'anno, avendo superato la mezzanotte, scivola al 23. Per rivederlo il 21 dovremo aspettare il 2092.