Cronaca

Chiusura di Via delle Cinque Vie dalle 21 di stasera

Per consentire una riparazione urgente alla rete idrica. La viabilità alternativa

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 Settembre 2026 12:30
Chiusura di Via delle Cinque Vie dalle 21 di stasera

Chiusura di via delle Cinque Vie dalle 21 di stasera venerdì 11 settembre 2026, nel tratto compreso tra le vie Cavatori e Belisario Vinta, per consentire una riparazione urgente alla rete idrica a seguito di una perdita d’acqua all’altezza del civico 67. La strada resterà chiusa fino alle 7,30 di domattina sabato 12 settembre, termine previsto per i lavori che sono a cura di Publiacqua; durante l'intervento l’accesso sarà consentito esclusivamente a residenti e mezzi di soccorso fino all’area di cantiere. La viabilità alternativa

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