Chiusura di via delle Cinque Vie dalle 21 di stasera venerdì 11 settembre 2026, nel tratto compreso tra le vie Cavatori e Belisario Vinta, per consentire una riparazione urgente alla rete idrica a seguito di una perdita d’acqua all’altezza del civico 67. La strada resterà chiusa fino alle 7,30 di domattina sabato 12 settembre, termine previsto per i lavori che sono a cura di Publiacqua; durante l'intervento l’accesso sarà consentito esclusivamente a residenti e mezzi di soccorso fino all’area di cantiere. La viabilità alternativa