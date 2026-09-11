Chiusura di via delle Cinque Vie dalle 21 di stasera venerdì 11 settembre 2026, nel tratto compreso tra le vie Cavatori e Belisario Vinta, per consentire una riparazione urgente alla rete idrica a seguito di una perdita d’acqua all’altezza del civico 67. La strada resterà chiusa fino alle 7,30 di domattina sabato 12 settembre, termine previsto per i lavori che sono a cura di Publiacqua; durante l'intervento l’accesso sarà consentito esclusivamente a residenti e mezzi di soccorso fino all’area di cantiere. La viabilità alternativa
Chiusura di Via delle Cinque Vie dalle 21 di stasera
Per consentire una riparazione urgente alla rete idrica. La viabilità alternativa