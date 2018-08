Che fare a Ferragosto 2018 in Toscana

Apertura straordinaria museo Bandini di Fiesole. A Bilancino tornano i fuochi. Altri eventi a Palazzuolo per festeggiare il 15 agosto. A San Godenzo la Festa della Musica. Cristiano De André a Festambiente. A Sarteano la Giostra del Saracino

Ferragosto tra fiere, sagre e musica. Oltre ovviamente, ad una rilassante natura e ad un’offerta enogastronomica di assoluto valore. E’ questo quello che propone la Toscana ai turisti e visitatori nei giorni di metà agosto. Appuntamenti importanti ed adatti ad ogni gusto, che potranno soddisfare tutte le esigenze di chi sceglierà la Toscana per qualche giorno di relax in mezzo al verde.

Mercoledì 15 agosto alle ore 21.30 ecco l’immancabile concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana a San Salvi. Sono ormai tanti anni che, nel giorno di Ferragosto, Tesi e i suoi compagni deliziano il numeroso pubblico sansalvino con la loro musica. Quest’anno l’appuntamento ha un significato particolare, poiché Banditaliana festeggia i suoi 25 anni di attività, e lo fa presentando un nuovo disco intitolato appunto “Argento”. Bravura, esperienza, passione, ironia, impegno: queste, e molte altre, sono le qualità di un gruppo che ha fatto della musica tradizionale e popolare, contaminata con le musiche dal mondo, il suo passaporto per un successo internazionale. In scena a San Salvi, con Riccardo Tesi, Claudio Carboni, Maurizio Geri e Gigi Biolcati. L’ingresso al concerto di Ferragosto costa solo 12 €, la prenotazione è vivamente consigliata, dato il limitato numero di posti disponibili.

Alyen Roy Band al Giardino dell’ArteCultura. Originale show sospeso tra jazz, swing, bossa nova e fusion realizzato dal talento di Roy Binder.

Mercoledì 15 agosto 2018, in occasione della festività di Ferragosto, il Museo Bandini sarà eccezionalmente aperto dalle ore 9:00 alle 19:00; sarà così possibile ammirare le opere conservate all’interno di questo piccolo scrigno d’arte medievale e rinascimentale.

N ato dalla collezione privata dell’erudito settecentesco Angiolo Maria Bandini, il museo ospita, tra l’altro, una sezione dedicata alle sculture in terracotta dei Della Robbia e numerose opere di pittura fiorentina e toscana datate dal Duecento al Quattrocento.

Tornano i fuochi d’artificio la sera di Ferragosto sul Lago di Bilancino. Dopo dieci anni, l’ultima volta era stata nel 2008, un grande spettacolo pirotecnico illuminerà, con i suoi festosi colori, lo specchio d’acqua e le sponde dell’invaso mugellano, che in quest’anno assiste ad una vera rinascita fatta di eventi, valorizzazione e recupero di alcune aree. Una gioia per mugellani, turisti e cittadini di tutta l’area fiorentina che potranno scegliere di passare in zona il giorno di Ferragosto. Uno spettacolo, interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio, con fuochi che, a partire dalle ore 22.30, saranno visibili da tutto il perimetro del Lago. Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Barberino e realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in particolare grazie al lavoro dell’Ufficio Turismo,con un finanziamento della Camera di Commercio di Firenze: un modo dunque di far festa per l’intero territorio. Un evento che non durerà soltanto il tempo dello spettacolo pirotecnico; infatti, grazie all’impegno del Comune ed in particolare dell’Ufficio Sviluppo Economico e Turismo, sono state coinvolte le associazioni di categoria, le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione del territorio che con “Aspettando i fuochi” proporranno mostre, degustazioni e cene, rendendo possibile scegliere di passare una giornata nuotando o godendosi il fresco, insomma, vivendo il Lago di Bilancino. Si tratta di un evento che valorizza l’intero parco di Bilancino in un anno davvero speciale segnato da molteplici iniziative di valorizzazione delle aree e eventi sul lago, che tracciano un nuovo percorso di riappropriazione e di sviluppo delle sponde del lago di Bilancino, importante risorsa del Comune e dell’intero Mugello. E’ comunque raccomandata massima attenzione affinché la festa sia realmente una festa per tutti senza rischi per la sicurezza, con l’invito agli spettatori a prestare la massima attenzione, evitando l’occupazione della sede stradale e qualsiasi forma di intralcio alla circolazione.

A San Godenzo la “Festa della Musica”, all’interno del Parco degli Alpini: mercoledì 15 agosto serata con orchestra. La manifestazione, oltre a proporre buona musica, permetterà di conoscere ed assaggiare tutte le specialità tipiche di San Godenzo, godendosi il fresco che il paese dell’alto Mugello può offrire.

A Palazzuolo sul Senio, per l’intera giornata, banchi di ogni genere invaderanno il piccolo paese per la tradizionale fiera. A partire dalle 11 e poi dalle 18 lo stand gastronomico, allestito alla Casa del Villeggiante, soddisferà i palati più esigenti con la 25° sagra del Cinghiale. La sera, a partire dalle 21.30, presso Parco Fontana, ci si potrà divertire e ballare con il concerto del gruppo "Gli Taliani", che eseguono i classici della canzone italiana rivisitati in chiave Powerpop, Rock, Ska, Reggae. Per ballare, cantare e sudare in compagnia! A seguire dj set. Ingresso gratuito.

A Festambiente, la manifestazione Nazionale di Legambiente, mercoledì 15 agosto Cristiano De André, con “De André canta De André” sul palco della festa più ecologica dell’estate. A cinquant’anni dal sessantotto, simbolo di rivoluzione politica e culturale, Cristiano De André rilegge “Storia di un impiegato”, quello che viene considerato l’unico “concept album” sugli anni di piombo. Un omaggio al padre e agli anni caldi della “lotta dura senza paura”, ma anche una riflessione scottante e sempre più attuale sul tema delle diseguaglianze. Alle canzoni del disco viene data una nuova vita musicale, che sarà portata in scena tra proiezioni e ambientazioni di palco, una vera e propria opera rock con un suono elettronico calibrato sui momenti psicologici del protagonista della storia. Unica data in Toscana ad agosto.

Il 15 agosto 2018 torna la giostra del Saracino di Sarteano, dalle origini molto antiche (una tradizione, stando ai documenti, di oltre cinquecento anni). Il corteo storico (ore 16) precede la gara (dalle 18) nella centralissima Piazza Bargagli. La Giostra del Saracino è organizzata dall’omonimo comitato e coinvolge una intera comunità. I giostratori delle cinque contrade della Giostra del Saracino di Sarteano si sfideranno nella lotta contro il Saraceno. Il Buratto, statua di legno girevole posta a rappresentare il Saraceno, sarà lì, come ogni anno, ad aspettare colui che riuscirà a trafiggere più volte l'anello di sei centimetri di diametro posto sul suo scudo.

Va in scena a Radicofani in piazza Anita Garibaldi il 15 agosto 2018 (alle 21.30, ingresso gratuito) la tragedia Shakesperiana per eccellenza: Romeo e Giulietta con il gruppo di attori della residenza teatrale nel bosco guidati da Angela Malfitano (Kavita Albizzati, Matilde Bellini, Tommaso Bisconti, Marco Buricchi, Sergio Dell’Aquila, Paolo Fagioli, Arianna Ferrara Gennari, Antonio Landi, Javopo Landi, Agata Marchi, Luca Milanesi, Antonangela Pellegrini, Edoardo Pisati, Paola Polifrone, Leonardo Rappuoli, Matteo Rappuoli, Agnese Troccoli e la partecipazione di Bianca Maria Aggravi). La serata è inserita nel cartellone dei “Giorni di Ghino” promosso dal Comune di Radicofani, ed è realizzata in collaborazione con la proloco e l’associazione teatri Serendip (per informazioni: tel. 0578.55684, 335.5913268).