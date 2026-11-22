L'11 novembre è il Giorno dei Veterani negli Stati Uniti. Al Florence American Cemetery in località Falciani ieri si è svolta una importante cerimonia. Il Consolato Generale Americano a Firenze ne spiega i dettagli.

"Ogni anno, l’11 novembre, rendiamo omaggio ai nostri veterani: uomini e donne che hanno servito il proprio Paese con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, talvolta pagando il prezzo più alto.

Presso il Cimitero Americano di Firenze, riposano oltre 4.000 militari statunitensi. Sul Muro dei Dispersi sono incisi i nomi di oltre 1.400 soldati che non fecero mai ritorno. Ognuno di loro aveva una famiglia, una casa e un futuro che non ha potuto vivere.Oggi ricordiamo uno di loro: Michael P. Carbillano, soldato scelto di New York. Arruolatosi a soli 23 anni, combatté con la 10ª Divisione da Montagna sugli Appennini. Cadde il 14 aprile 1945, durante l'assalto a Rocca di Roffeno. Aveva appena 25 anni e una giovane moglie che lo aspettava a casa.La sua storia è quella di tanti giovani che sacrificarono la propria vita per la libertà e la democrazia.In occasione del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, ricordiamo che il nostro Paese continua a poter contare su uomini e donne che scelgono di servire il bene comune, ieri come oggi.Ai nostri veterani e alle loro famiglie va la gratitudine degli Stati Uniti d'America e del popolo americano".