Le ombre di Sollicciano e il silenzio delle istituzioni

“Il carcere è una priorità”. È questo il mantra che risuona con stanca regolarità nelle aule della politica, da Palazzo Vecchio fino ai palazzi romani. Eppure, grattando la superficie della retorica istituzionale, emerge una realtà fatta di negligenza calcolata e silenzi burocratici. Esiste una discrepanza violenta tra i discorsi ufficiali e la nuda verità dei fatti: un sistema che dichiara di voler tutelare la dignità umana, ma che poi risparmia sulle figure di garanzia e tollera condizioni di vita incompatibili con una democrazia moderna. Quando lo Stato di diritto diventa un costo da tagliare o un fastidio da ignorare, la democrazia stessa entra in una zona d'ombra pericolosa.

L’efficacia del controllo democratico non si misura con le mozioni di principio, ma con le risorse e l'autonomia concesse agli organi di vigilanza. Il caso del Garante comunale di Firenze è emblematico di quella che Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) definisce una "disattenzione politica" sistematica. Nonostante la nomina sia avvenuta il 19 maggio 2025, l'indennità di funzione è stata riconosciuta solo tramite decreto sindacale il 14 luglio 2026, diventando effettiva dall'agosto successivo. Ben 14 mesi di esercizio di una funzione delicatissima svolti in un vuoto economico e burocratico.

Ma non è solo una questione di tempi; è una questione di valore. L'indennità annua fissata a 17.518 euro appare quasi punitiva se confrontata con il "modello Bologna", dove il Garante percepisce 22.500 euro (una differenza di circa cinquemila euro). Questa disparità è ancora più ingiustificabile se si considera che il Garante fiorentino deve vigilare su ben tre istituti: Sollicciano, il Gozzini e il Meucci.

Indebolire finanziariamente questa figura significa, di fatto, accecare la società civile. È stato proprio l'ufficio del Garante, a fine 2025, a rendere pubblici i verbali dell’AUSL Toscana Centro su Sollicciano, fornendo il materiale probatorio su cui la Procura ha poi costruito il sequestro giudiziario. Uno Stato che mette a "mezzo prezzo" chi deve controllare le sue istituzioni totali sta, deliberatamente, scegliendo di non vedere.

Il risultato di questo disinteresse istituzionale è il collasso documentato dalle recenti ispezioni di Radicali Italiani e Più Europa. Sollicciano non è più solo un carcere critico; è una struttura che opera stabilmente al di fuori della legalità costituzionale. I numeri descrivono un'emergenza cronica: a fronte di un sovraffollamento medio del 160%, il reparto transito tocca punte spaventose del 240%.

In questo scenario, la dignità è un lusso non pervenuto. Le ispezioni hanno riportato condizioni igieniche degradanti, con la presenza accertata di cimici nei letti e una gestione della salute che rasenta la crudeltà. Emblematico è il caso, denunciato dai Radicali, di un detenuto ultrasessantenne con pacemaker e due infarti alle spalle, la cui permanenza tra le sbarre appare una condanna aggiuntiva e incompatibile con i principi minimi di assistenza.

Questa denuncia non riguarda solo chi è recluso, ma anche il personale che lavora in un ambiente diventato oggettivamente disumano. Di fronte a questo scenario, le "mozioni in Commissione" appaiono palliativi inutili dinanzi alla necessità di interventi drastici come l'indulto, la liberazione anticipata o la dichiarazione di inagibilità delle sezioni più fatiscenti.

La crisi della garanzia dei diritti non si ferma alle mura dei penitenziari. Quando una persona muore mentre è sotto la custodia o l'intervento delle forze dell'ordine, il fallimento è totale. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna è una ferita aperta che interroga direttamente la gestione dell'ordine pubblico.

Gianni Bagnoli, segretario del PD di Empoli, ha sollevato un richiamo potente alla memoria storica, paragonando la gravità di quanto accaduto ai fatti del G8 di Genova, alla Diaz e a Bolzaneto. Quella che Bagnoli descrive è una macchia sulla Repubblica: la necessità di verità e giustizia non è una concessione, ma un obbligo verso una persona deceduta sotto la responsabilità diretta dello Stato.

A rincarare la dose sono i consiglieri regionali di AVS, Lorenzo Falchi e Massimiliano Ghimenti, che denunciano un "clima disumano" alimentato da una "propaganda di destra" che soffia sul fuoco dell'odio. Secondo gli esponenti di AVS, criminalizzare sistematicamente gli "ultimi" crea il terreno fertile per una repressione che ignora la fragilità umana e le diseguaglianze.

Le immagini dell'intervento, che mostrano Fakir ormai incapace di nuocere prima del decesso, impongono una trasparenza totale che finora è mancata, per evitare che la giustizia venga soffocata dal pregiudizio.

I diritti fondamentali non sono merce di scambio e non possono essere garantiti "a sconto". La distanza siderale tra la retorica della sicurezza e la realtà delle cimici nei letti, dei garanti sotto-pagati e dei decessi in custodia rivela un sistema in crisi d'identità.

Non è più tempo per i rinvii burocratici o per le mediazioni al ribasso. È necessario che la Sindaca utilizzi i poteri del Testo Unico degli Enti Locali per dichiarare l'inagibilità di strutture indegne e che la politica nazionale affronti seriamente l'ipotesi dell'indulto. La domanda finale non è più se il sistema sia in crisi, ma se una democrazia che sceglie di nascondere o ignorare le proprie ombre più profonde possa ancora legittimamente definirsi tale.