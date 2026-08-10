Il fallimento delle carceri italiane è una scelta politica?

Oltre le mura di cinta, dove lo sguardo del cittadino medio si ferma per pigrizia o per timore, si consuma quotidianamente il fallimento della nostra democrazia. Il sistema carcerario italiano non è solo in crisi; è in stato di collasso strutturale e morale. È un universo di silenzi pesanti e urla soffocate dove lo Stato, come sottolineano osservatori e attivisti, "si rifiuta ostinatamente di fare i conti con la propria Costituzione". Mentre l’articolo 27 recita che la pena deve tendere alla rieducazione, la realtà ci restituisce celle fatiscenti e una disperazione che troppo spesso si trasforma in tragedia.

Eppure, nel cuore di questa "discarica sociale", esiste l'anomalia di Volterra. Qui, il teatro di Armando Punzo agisce come un reagente chimico, dimostrando che la trasformazione non è un’utopia astratta, ma una possibilità negata dalla politica. In questo scenario, occorre guardare in faccia la verità: il degrado non è un incidente di percorso, ma l'esito di una precisa inerzia istituzionale.

Nel gergo economico liberista, il "capitale umano" è una risorsa da spremere, un fattore produttivo da misurare. All’interno del carcere di Volterra, la Compagnia della Fortezza ha deciso di operare un ribaltamento semantico che è, prima di tutto, un atto di insurrezione poetica. Dialogando con la critica radicale di Karl Marx e le riflessioni di Slavoj Žižek sulla "difesa delle cause perse", Punzo interroga il concetto di capitale non come accumulo, ma come potenziale generativo.

Approfondimenti Toscana verso il collasso del sistema carcerario

La prova vivente di questo ribaltamento è Paul Cocian. Attore della Compagnia, Cocian è libero da oltre un anno e lavora agli scavi dell’Anfiteatro Romano di Volterra; eppure, ogni giorno sceglie di rientrare in carcere per proseguire il suo percorso artistico. È la dimostrazione che l'arte può generare un "capitale" che non si consuma, ma cresce, offrendo una via d'uscita dalla stasi e dall'assuefazione all'esistente.

Dobbiamo smettere di chiamarlo "disagio". Quella che emerge dai sopralluoghi negli istituti toscani è una vera e propria scena del crimine contro la dignità umana. I numeri non sono statistiche, sono corpi stipati in spazi che negano il respiro:

Pisa (Don Bosco): Una situazione "impossibile". 306 detenuti per 199 posti. Durante l'ispezione della senatrice Ilaria Cucchi, un giovane detenuto ha tentato il suicidio davanti agli occhi della delegazione, salvato solo dalla prontezza degli agenti.

Una situazione "impossibile". 306 detenuti per 199 posti. Durante l'ispezione della senatrice Ilaria Cucchi, un giovane detenuto ha tentato il suicidio davanti agli occhi della delegazione, salvato solo dalla prontezza degli agenti. Prato (La Dogaia): Un tasso di sovraffollamento del 160%. Nella settima sezione, le celle progettate per due persone ne ospitano quattro, con l’inserimento forzato di una quarta branda che ha già portato a ordinanze per violazione della dignità umana.

Un tasso di sovraffollamento del 160%. La contabilità della morte: Nel 2024 si sono registrati 91 suicidi, seguiti dagli 82 del 2025. Il tasso di mortalità per scelta volontaria è 20 volte superiore alla norma.

Questa non è sicurezza; è una "situazione esplosiva" che restituisce alla società individui più incattiviti e provati, confermando che lo Stato ha abdicato al proprio ruolo educativo per limitarsi a un esercizio di contenimento inumano.

Mentre la politica discute di nuovi reati e inasprimento delle pene, la Compagnia della Fortezza lavora sulla "fame spirituale". Attraverso la produzione di Fame e la riscrittura di Cenerentola, il teatro diventa una "macchina dell'incanto". Paul Cocian incarna la figura dell'uomo che aspira a diventare "opera d'arte", rifiutando la propria natura "data" o il destino segnato dal passato criminale.

Cenerentola non è più una fiaba per bambini, ma l'"utopia che si può realizzare", una vita senza paura che cerca l'umano nell'uomo a costo di "perdere sé stessi" per rinascere. È un atto di auto-esclusione consapevole dai dettami di un mondo che vorrebbe il detenuto immobile nel suo errore.

Esiste una via d'uscita dal fallimento, ed è tracciata da progetti come "Per Aspera ad Astra". La cultura non è un passatempo, ma uno strumento di riconfigurazione degli spazi carcerari. In questo senso, il progetto del primo Teatro Stabile in carcere al mondo, affidato all’architetto Mario Cucinella, rappresenta una luce nel buio strutturale.

Tuttavia, la bellezza deve camminare di pari passo con la concretezza legislativa. Il Garante Giuseppe Fanfani ha richiamato con forza la necessità di applicare la Legge Smuraglia, creando "laboratori e fabbrichette" dove gli imprenditori insegnino mestieri reali. Investire nella cultura e nel lavoro significa abbattere la recidiva e trasformare il tempo della pena da "tempo morto" a percorso di crescita, seguendo l’eredità di rigore e umanità lasciata da Alessandro Margara.

Il dato politico più drammatico riguarda l'efficacia del sistema. Se lo Stato investe solo in muri e decreti sicurezza, ignorando le misure alternative, sta deliberatamente alimentando il ciclo della criminalità. Il consigliere regionale Lorenzo Falchi, dopo una visita ispettiva a Sollicciano, ha riportato le parole di una detenuta che pesano come un atto d'accusa: "Vedo tante persone transitare da qui, soprattutto ragazzi giovani, e non vedo nessuno uscire meglio di come è entrato."

Questa è l'emblema della sconfitta: un'istituzione che dovrebbe recuperare socialmente le persone e che invece restituisce alla società individui distrutti da una pena fatta solo di sofferenza. Quando il carcere rinuncia alla rieducazione, smette di essere uno strumento di giustizia e diventa un generatore di inumanità.

Il contrasto tra l'inerzia della politica nazionale e la spinta trasformativa di Volterra è stridente. La mostra fotografica di Stefano Vaja, "La Saga del Principio Speranza", ci ricorda che ogni fotografia è una soglia, ogni detenuto è un varco verso una nuova umanità possibile. Guardare al detenuto come a un essere umano capace di diventare "opera d'arte" non è una concessione sentimentale, ma l'unico modo per onorare la nostra Costituzione e garantire una sicurezza che sia reale, perché basata sul recupero e non sulla vendetta.