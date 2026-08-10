Toscana verso il collasso del sistema carcerario

Il carcere non è un corpo estraneo alla civiltà, ma lo specchio più fedele e impietoso del Paese che lo ha generato. Entrare in un penitenziario oggi significa osservare i riflessi deformati della nostra democrazia, dove i diritti fondamentali spesso si infrangono contro mura degradate. È questo il senso profondo dell’ispezione condotta il 14 luglio 2026 presso la struttura di Sollicciano dai rappresentanti dell’Alleanza per l’Articolo 27, un coordinamento che ha mobilitato la società civile per denunciare lo stato d'emergenza del sistema.

Come ha sottolineato con amarezza Lorenzo Falchi (AVS) durante il sopralluogo, trovarsi faccia a faccia con la realtà detentiva costringe a porsi una domanda brutale: se la funzione della pena deve tendere alla dignità e alla rieducazione, cosa dice di noi il fatto che oggi lo Stato gestisca spazi dove l'umanità sembra essere stata sospesa? Quello che emerge dai dati e dalle testimonianze raccolte non è solo un problema di edilizia, ma una crisi d'identità del nostro sistema di diritto.

Il sistema detentivo attuale, lungi dal rappresentare un percorso di riscatto, si è trasformato in una macchina di marginalizzazione. Quando il tempo della pena è privo di formazione, lavoro o accompagnamento, si riduce a "pura afflizione", un vuoto che annienta la prospettiva del futuro. Questa non è un'ipotesi sociologica, ma la cruda sintesi di chi vive la cella sulla propria pelle.

Durante il colloquio i oggi a Sollicciano, una detenuta ha consegnato alla delegazione — composta anche da figure come Franco Corleone della Società della Ragione e Fatima Zohra Ben Hijji dell’Associazione Pantagruel — una verità che dovrebbe scuotere le coscienze istituzionali: “Le persone che entrano qui dentro escono peggiori di prima.”

Questa regressione umana è il certificato del fallimento dello Stato. Senza strumenti per ricostruirsi, il detenuto perde progressivamente le proprie facoltà sociali, alimentando un ciclo di recidiva che rende la società esterna meno sicura, non più protetta.

Esiste una soglia fisica oltre la quale il disagio diventa violazione dei diritti umani. In Toscana, questa soglia è stata ampiamente superata. Non è solo Sollicciano a soffocare, con punte di sovraffollamento che superano il 200% in alcune sezioni; la crisi è diffusa. Il caso di Massa è emblematico: a fronte di una capienza regolamentare di 177 posti, la struttura ospita 303 persone, rendendola il quinto istituto più affollato della regione (dopo Sollicciano, Prato, Porto Azzurro e San Gimignano).

Questa congestione ha imposto la riconversione di celle singole in triple, comprimendo lo spazio vitale al di sotto dei 3 metri quadri per persona. Si tratta di un dato tecnico dai risvolti legali pesantissimi: sotto questa misura scatta la presunzione di violazione dell'Articolo 3 della CEDU, che proibisce la tortura e i trattamenti disumani o degradanti. In queste condizioni, lo Stato non sta più applicando una sanzione legittima, ma sta operando ai margini della legalità internazionale.

A Firenze convivono due modelli di detenzione radicalmente diversi, separati da pochi metri ma distanti anni luce nei risultati. Da un lato Sollicciano, dall'altro la Casa Circondariale Mario Gozzini (visitata l'11 luglio 2026 da una delegazione del Gruppo Foucault e dell'Associazione Pantagruel).

I dati comparativi del 2025 sono una prova scientifica di quanto le condizioni di vita influenzino la salute mentale:

Sollicciano: 5 suicidi, 133 tentativi e ben 1.303 atti di autolesionismo.

5 suicidi, 133 tentativi e ben 1.303 atti di autolesionismo. Gozzini: Zero suicidi, zero tentativi e un solo episodio di autolesionismo.

Al Gozzini, quasi la metà della popolazione (attualmente 108 persone su 74 posti, un affollamento del 146%) è impegnata in percorsi di semilibertà o lavoro esterno (Art. 21). L'apertura, il mantenimento dei legami familiari attraverso progetti come "Bambini senza sbarre" e la responsabilità individuale creano un argine psicologico che a Sollicciano semplicemente non esiste, dove i detenuti sono invece costretti tra pareti scrostate e materassi di gommapiuma logori.

L'efficienza del Gozzini non è un dato acquisito, ma un equilibrio fragilissimo minacciato dal degrado circostante. A seguito del sequestro giudiziario di alcune sezioni fatiscenti di Sollicciano, è stato ipotizzato il trasferimento di 15 detenuti verso il Gozzini.

Questa scelta rischia di agire come un virus sistemico. Portando il numero di presenze da 108 a 123, l'affollamento del Gozzini balzerebbe al 166% della capienza, saturando i laboratori educativi e gli spazi di socialità. La precarietà di questo modello è evidente anche nei rigidi protocolli adottati per impedire l'ingresso di "parassiti esterni", come le cimici, dai trasferimenti provenienti da altre strutture: una metafora fisica di quanto sia difficile proteggere un'oasi di rieducazione in un sistema in putrefazione. Spostare il problema di poche centinaia di metri non risolve l'emergenza; la annienta per contagio.

Il Garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, è stato perentorio: l'unica via d'uscita dal collasso è trasformare il tempo della pena in tempo di produzione e apprendimento. La proposta è quella di istituire all'interno delle mura vere e proprie scuole di formazione d'eccellenza in settori ad alta richiesta: cucina, idraulica, meccanica, saldatura ed edilizia.

Sfruttando le agevolazioni fiscali della Legge Smuraglia, il sistema penitenziario dovrebbe aprirsi alle imprese per offrire ai detenuti una competenza spendibile. Come dichiarato da Fanfani: “Se offriamo alle aziende la possibilità di insegnare un mestiere sfruttando le agevolazioni fiscali, daremo a queste persone una chance reale una volta fuori.”

Senza questo passaggio, e senza un intervento dei Comuni sul fronte dell'emergenza abitativa post-detenzione, la scarcerazione diventa solo l'inizio di una nuova carriera criminale.

La crisi delle carceri toscane richiede una risposta che superi la logica del tamponamento burocratico. È necessaria una sinergia strutturale tra il DAP, il Provveditorato e le amministrazioni locali. Le testimonianze e i dati raccolti durante queste giornate di luglio saranno il cuore del convegno in memoria di Alessandro Margara, che si terrà il 16 luglio a Palazzo Bastogi, dove le istituzioni saranno chiamate a confrontarsi su "Il carcere senza governo".

L'Articolo 27 della nostra Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Se il carcere è lo specchio del Paese, l'immagine che ci restituiscono oggi Sollicciano e Massa è quella di una democrazia in affanno, che ha smesso di credere nel recupero dell'uomo.