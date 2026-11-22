Nel 2025 erano stati 14 i ritrovamenti di esemplari di Tartaruga marina della specie Caretta caretta, spiaggiati morti sulla costa Apuo-Versiliese.

Per il 2026 i conti sono ancora da fare, ma il numero verosimilmente sarà drammaticamente più alto. Anche in questi giorni sono stati trovati esemplari morti a Marina di Pietrasanta e a Marina di Massa, entrambirecuperati dal Centro di recupero Tartarughe marine del WWF di Massa Carrara e trasferiti presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa per le analisi scientifiche, che dovranno verificare le cause dei decessi.

"Caratteristica comune di questi ritrovamenti - spiega Guido Scoccianti Delegato regionale WWF per la Toscana - è la presenza di abrasioni nelle pinne e sul collo da sfregamento, cosa che di solito è causata dal tentativo di liberarsi dopo che la tartaruga era rimasta impigliata in una rete da pesca.

Quel mare che dovrebbe essere “Santuario dei Cetacei” e degli altri animali marini, sta invece diventando una trappola mortale per le tartarughe.

Pesca indiscriminata, imbarcazioni a motore a folli velocità, rifiuti di ogni tipo, stanno rendendo invivibile il nostro mare per questi meravigliosi animali.

Le nidificazioni di Caretta caretta sulle spiagge toscane sono passate da 37 nel 2025 a sole 8 nel 2026. Vogliamo che nel 2027 siano ancora meno?

La pesca intensiva, senza adeguati limiti e senza adeguati controlli, sta distruggendo la biodiversità marina. Questo danneggia non solo le tartarughe, ma tutti noi e per primi proprio coloro che in mare lavorano, che si dovrebbero rendere conto che così annientano anche il loro futuro.

Le reti da pesca, grazie a normative arcaiche ed eccessivamente permissive, sono utilizzate con lunghezze e a distanze dalla costa, che rendono insostenibile il loro impatto. E, grazie ad una insufficiente presenza di controlli per le scarsissime risorse a questi dedicate, a rendere ancora più grave la situazione, spesso le reti sono utilizzate in modo abusivo e molte di esse vengono abbandonate, le cosiddette “reti fantasma”, che diventano luoghi di morte senza scampo per animali come le tartarughe e non solo.

Alla Regione ed al Governo chiediamo provvedimenti urgenti con l’introduzione di nuove e più efficaci regole e con l’attivazione di un maggiore sistema di vigilanza sui nostri mari.