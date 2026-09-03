Campi Bisenzio: torna Settembre Bambina

ph Stefano Lepore

25 eventi in 3 giorni per bambine e bambini curiosi tra spettacoli multidisciplinari, teatro, circo, laboratori, letture ad alta voce e incontri con gli autori. Si svolgerà dal 3 al 5 settembre a Campi Bisenzio la seconda edizione di “Settembre Bambina”, giovane spin off dello storico festival “Luglio Bambino”.

Organizzato da Fondazione Accademia dei Perseveranti in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, trasforma piazze, giardini di bamboo, orti urbani, biblioteche, il Museo Archeologico di Gonfienti e il Teatrodante Carlo Monni in un grande palcoscenico, offrendo a famiglie e bambini esperienze uniche tra creatività, gioco e cultura.

Al centro del programma, gli appuntamenti serali in Piazza Dante alle ore 21. Giovedì in programma “Quando la notte incanta”, spettacolo musicale in cui le più amate canzoni dei cartoni animati e i grandi classici del musical prendono vita in un concerto coinvolgente, interpretato dal vivo, in un viaggio tra emozioni, divertimento e grandi melodie, per far cantare e sognare (a cura di Musical Division e NextArtistsVersilia). Venerdì ecco “Cuore matto”, spettacolo di circo contemporaneo e acrobazia con Selvaggia Mezzapesa in collaborazione con InStabile.

Un corpo sospeso racconta il coraggio di amare, perdere e ricominciare. In equilibrio tra acrobatica aerea, danza e musica dal vivo, Cuore Matto è circo-teatro al femminile capace di parlare con ironia e delicatezza a pubblici di ogni età. Chiusura sabato con la prima nazionale di “Legami di sabbia”, il debutto della nuova produzione di teatro, musica e sand art di Accademia dei Perseveranti in collaborazione con Primera e Officine della Cultura.

Due bambini cresciuti ai lati opposti di un muro si ritrovano insieme in un deserto dove l'unica strada per tornare a casa è imparare a fidarsi l'uno dell'altro. Tra musica, narrazione e disegni di sabbia, uno spettacolo poetico che invita grandi e piccoli a riflettere sul valore della pace e dell'incontro.

Dichiara Federica Petti, vicesindaca del Comune di Campi Bisenzio: "Campi Bisenzio si conferma città a misura di bambini e bambine. Per il secondo anno torna Settembre Bambina, uno spazio per il divertimento e la socialità delle famiglie, pensando sempre alla formazione, un modo per augurare un buon anno scolastico a tutti".

Aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice generale di Fondazione Accademia dei Perseveranti: "Siamo recidivi, lo sappiamo: continuiamo a pensare che conoscere sia una forma di crescita e divertimento, e che libri, storie e teatro siano un ottimo modo per cominciare. Anche questa volta lo facciamo insieme alla rete delle associazioni del territorio e al Comune di Campi Bisenzio, perché un festival per i più piccoli funziona meglio quando è una cosa di tutte e tutti".

L’inaugurazione del programma sarà alle 16 (in replica alle 17) al Museo di Gonfienti con la prima di “La matrona etrusca è tornata: Gonfienti a tavola”, visita guidata e performance teatrale per i bambini dai 6 anni con Primera. A seguire alle 16.30 nell’Atrio comunale “La bottega dei nonni”, laboratorio di riparazione di giocattoli e racconto con Valentina Cappelletti (Scuola Teatrodante Carlo Monni e Centro per l'età libera insieme per Brozzi Gruppo 334 APS). Alle 17 nella Piccola biblioteca in teatro “Toc Toc… chi c’è?”, letture e laboratorio dall’omonimo libro ed.

PuntidiVista con l’autrice Larissa Bacci (dai 4-8 anni). Alle 17.30 al Giardino di bamboo “Le emozioni in viaggio”, laboratorio di educazione emotiva con il Centro MeMe. Da non perdere alle 18 nel foyer del Teatrodante Carlo Monni “È scoccata l’ora blu”, mostra e laboratorio con Marianna Balducci e Fabio Gervasoni dall’omonimo libro ed. Sabir. Alle 18.30 nel Giardino di Bamboo “Yoga intergenerazionale” di The Family Academy.

Venerdì 4 alle 16.30 al Giardino di bamboo (via Tesi) “I più piccoli raccolgono le storie dei più grandi”, laboratorio di narrazione intergenerazionale con Auser Campi Bisenzio, mentre alle 17 alla Piccola biblioteca “La fabbrica delle parole”, letture e laboratorio dai 7 anni. In contemporanea nel foyer del Teatrodante Carlo Monni “Piccole letture femministe, per bambine e bambini”, lettura e laboratorio a cura di Libreria Rinascita Ubik Sesto Fiorentino dai 3 ai 6 anni. Sempre nel foyer alle 18 “Calligrafie”, laboratorio calligrafico a cura di Lara Novelli dai 7 anni. Alle 18.30 nel Giardino di bamboo “Cantando la storia”, spettacolo di canto di The Family Academy.

La giornata di sabato si aprirà alle ore 11 presso la piccola biblioteca con “Con il mare negli occhi”, presentazione e letture ad alta voce con l'autrice Chiara Lossani (dai 7 anni), mentre alle ore 16 (in replica alle 17) al Museo di Gonfienti in programma “Costruiamo gioielli etruschi”, laboratorio creativo con l’educatore archeologo Valter Fattorini (dai 6 anni). E ancora: alle 16 al Giardino di bamboo “Mistero al campo estivo”, passeggiata e laboratorio creativo con l'autore Tommaso Santi dall'omonimo libro ed. Piemme (8-10 anni), alle 17 nella piccola biblioteca “Tre cuori per te”, letture ad alta voce e laboratorio a cura dell'autrice Greta Lugli, libro ed. Artestampa (3-6 anni).

Al Centro Commerciale I Gigli alle 17 (in replica alle 18) parata e giochi dal titolo “Pinocchio nel paese dei balocchi”, alle 17 al Giardino di Bamboo “Cartoni AnimaLi”, laboratorio artistico a cura di Brunella Fontani della Pro Loco Campi Bisenzio (dai 5 anni). Alle 18 agli Orti Urbani di via Marconi “Ortisti in erba”, laboratorio di semina, mentre al Giardino di bamboo “Ballando nel Mondo” porta alla scoperta della Dabke, la danza tradizionale palestinese, a cura di Ahmed Samir Al-Gharbawi con Terra di Artemide APS (dal 4 ai 10 anni).

Infine, tutti i giorni del festival dalle 16 alle 19 nel foyer del Teatrodante Carlo Monni presente “La piccola libreria”, punto vendita a cura di Libreria Ubik Rinascita Sesto Fiorentino in collaborazione con Ali Confcommercio.

Ingresso libero agli eventi. Per ulteriori informazioni www.teatrodantecarlomonni.it