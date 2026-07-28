Caccia al sionista in Toscana

Il clima politico in Toscana ha raggiunto una soglia di tensione segnata dal tentativo di importare il conflitto mediorientale all'interno delle istituzioni civili e sanitarie regionali. Al centro di questa tempesta si trova Marco Carrai, oggetto di una campagna lanciata dal Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, finalizzata a ottenerne la sua destituzione dalla Fondazione Meyer.

L’offensiva non si ferma alla dialettica politica, ma è sfociata in azioni dirette: l'affissione di locandine che definiscono Carrai un "sionista e criminale di guerra". Questa personalizzazione dell'odio ha già attivato la risposta dello Stato: un’inchiesta per diffamazione coinvolge attualmente tre giovani militanti, con perquisizioni eseguite in cinque abitazioni e l'emissione di un foglio di via da Firenze per uno degli indagati. Questi sviluppi giudiziari confermano che non siamo di fronte a una legittima critica politica, ma a una strategia discriminatoria che usa Gaza come paravento per colpire obiettivi precisi del tessuto istituzionale toscano.

L’analisi delle dichiarazioni del Partito dei CARC rivela un disegno che mira a identificare un "nemico". La loro narrazione dipinge una società italiana in fase di totale asservimento agli interessi israeliani, utilizzando un linguaggio che incita allo scontro. I pilastri di questa propaganda includono:

La denuncia di una presunta "sionistizzazione" della società, intesa come infiltrazione ideologica nelle strutture di potere.

L'accusa frontale a un "sistema marcio" dove le istituzioni toscane sarebbero complici di "genocidio".

La lotta contro la definizione di antisemitismo dell’ International Holocaust Remembrance Alliance , bollata come un "bavaglio" al dissenso. In realtà, il CARC punta a colpire chi, come l’esponente del PD Graziano Delrio , ha promosso l'equiparazione legislativa tra antisionismo e antisemitismo.

, bollata come un "bavaglio" al dissenso. La richiesta sistematica della "cacciata" di Carrai e di chiunque sostenga apertamente le ragioni di Israele, invocando una "criminalizzazione" che scavalca ogni garanzia giuridica.

L'indagine sulla propaganda del CARC fa emergere una vera e propria "lista di proscrizione" che mira a colpire anche l'economia toscana, intrecciando dati industriali a bersagli politici specifici. Non si tratta di semplici critiche agli investimenti, ma di una mappatura degli interessi legati a Israele percepiti come "occupazione economica". L'elenco degli obiettivi è dettagliato:

Energia: I progetti fotovoltaici di Sunprime Holdings a Massarosa e l’ impianto agrivoltaico di Shikun & Binui nel grossetano.

I progetti fotovoltaici di a Massarosa e l’ di nel grossetano. Farmaceutica: L’attacco alla Kedrion di Lucca, presieduta da Paolo Marcucci (fratello dell’ex senatore Andrea Marcucci , vicino a Matteo Renzi ), accusata di collaborare con il colosso israeliano Teva .

L’attacco alla di Lucca, presieduta da (fratello dell’ex , vicino a ), accusata di collaborare con il colosso israeliano . Sicurezza Urbana: Il mirino è puntato sulla Smart Control Room di Firenze. Il CARC denuncia un costo di 2,5 milioni di euro per un sistema che, secondo la loro retorica, si ispirerebbe al "modello Tel Aviv" di sorveglianza e apartheid. Un progetto fortemente voluto dall'ex sindaco Dario Nardella e oggi descritto come strumento di repressione del dissenso.

Il mirino è puntato sulla Smart Control Room di Firenze. Immobiliare: Gli investimenti dei gruppi Omnam e Hines (marchio Aparto) su studentati e ville di lusso a Firenze, colpevoli di avere "stretti legami" con la finanza israeliana.

Questa narrazione trasforma legittime attività di mercato in atti di guerra, alimentando un clima di ostilità che punta a isolare economicamente chiunque non si allinei ai dettami del radicalismo pro-Gaza.

Contro questa deriva si è levata la voce ferma dell'Associazione Fiorentina Amici di Israele. Il presidente Kishore Bombaci smaschera la parzialità di una mobilitazione che utilizza accuse palesemente false sotto il profilo storico e giuridico per delegittimare lo Stato ebraico.

Bombaci denunciato quella che definisce una "indignazione a geometria variabile". Esiste un "doppio standard": mentre il mondo tace sulle violazioni dei diritti umani in Sudan, in Iran o sulla persecuzione degli uiguri, l'attenzione si concentra ossessivamente su Israele. Questa selettività conferma che l'obiettivo dei movimenti radicali non è la tutela dei civili, ma la demonizzazione politica di un intero popolo e dei suoi sostenitori in Italia.

L'aspetto più preoccupante di questa campagna è l'infiltrazione all'interno dei presidi sanitari pubblici. Le iniziative denominate "Digiuno per Gaza", organizzate all'interno degli ospedali toscani, rappresentano una violazione del principio di neutralità istituzionale.

Come sottolineato da Bombaci, la sanità deve restare un luogo di "neutralità, cura e inclusione". Trasformare le corsie degli ospedali in arene politiche e coinvolgere il personale sanitario in campagne ideologiche unidirezionali compromette l'imparzialità del servizio pubblico. È un precedente pericoloso che rischia di incrinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che devono essere spazio di cura per tutti e non veicolo di propaganda di parte.

La Toscana non può permettersi di diventare il laboratorio di una caccia alle streghe ideologica. La lotta contro il "sionismo", per come viene declinata dal CARC, è una campagna di discriminazione che calpesta i valori democratici e la sicurezza dei singoli.

È fondamentale ricordare che il Consiglio Comunale di Firenze ha ufficialmente adottato la definizione IHRA di antisemitismo nel gennaio 2023. Questo è lo standard istituzionale che deve essere difeso contro ogni tentativo di boicottaggio o "bavaglio" al contrario. L'Associazione Fiorentina Amici di Israele rivolge infatti un appello al Presidente Eugenio Giani affinché la Regione Toscana assuma una posizione netta: gli spazi pubblici e le strutture sanitarie devono essere sottratti alla strumentalizzazione estremista. La difesa della democrazia passa per la tutela della neutralità delle istituzioni e per il rifiuto categorico di liste di proscrizione che non hanno diritto di cittadinanza in una società civile.