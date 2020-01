Borgo San Lorenzo: sondaggio per scegliere il nome della Biblioteca

Iniziativa degli Amici delle Biblioteche e del Comune del Mugello

Luogo storico e d’incontro, dove persone di ogni età passano del tempo. Spazio centrale per la cultura di Borgo San Lorenzo, la nostra Biblioteca non ha un nome. Insieme all’amministrazione comunale l’Associazione culturale Amici delle Biblioteche, che da anni vive e aiuta a far vivere questo luogo di lettura, ha promosso un sondaggio per trovare a chi intitolare il plesso bibliotecario. Obiettivo: valorizzare questo spazio e rilanciarlo come luogo di aggregazione. Nasce da questo principio, infatti, la volontà di dare la possibilità a chiunque frequenti la struttura di esprimere la propria opinione, votando con una preferenza il candidato ritenuto più adatto a rappresentare la Biblioteca di Borgo San Lorenzo.

Il voto sarà completamente anonimo e non è vincolato ad una registrazione al portale. Il sondaggio terminerà il giorno 31 Gennaio 2020 alle ore 23:59, al termine di questo sarà reso noto il risultato e i primi tre nominativi saranno proposti all’Amministrazione Comunale. I ragazzi dell’Associazione Amici delle Biblioteche hanno compilato la seguente lista: