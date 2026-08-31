Bocciofila Scandiccese, fine settimana super

Fine settimana intenso per la Bocciofila Scandiccese, impegnata su più fronti in attesa della tanto attesa riapertura dell’impianto.

Giovedì scorso si è svolta la consueta cena sociale annuale, che ha visto una grande partecipazione e la presenza di numerosi ospiti. Tra questi, la Sindaca Claudia Sereni, il Vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, Stefano Bartoloni della FIB – Comitato Regionale Toscano, Jacopo Pini di Gestione Silo, sponsor della società, Giancarlo Bramini di Co.Bra.Ma, anch’esso sponsor della Scandiccese, il giornalista de La Nazione Francesco Querusti e Adriano Sensi, in rappresentanza di Unicoop Firenze.

Nel corso della serata è intervenuto il presidente della società, che ha ricordato il doppio appuntamento agonistico del fine settimana con il 5° Memorial Filippo Gosi e la 66ª Coppa Mario Sbrilli.

Entrambe le competizioni sono state ospitate dalla Bocciofila Pieve a Nievole, presieduta da Claudio Mazzei, che si è assunta l’onere dell’organizzazione della Coppa Mario Sbrilli, mentre il Memorial Filippo Gosi è stato curato dalla Bocciofila Scandiccese.

Un momento particolare è stato dedicato anche al giovanissimo campione italiano Ethan Garcia, al quale è stato rivolto un grande in bocca al lupo in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Boccia Paralimpica, in programma a Padova il 12 e 13 settembre, dove proverà a difendere il titolo tricolore conquistato lo scorso anno.

Nel suo intervento, la Sindaca Claudia Sereni ha sottolineato non soltanto lo storico valore sportivo della Bocciofila Scandiccese, ma soprattutto la sua importante funzione sociale, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

La Sindaca ha inoltre ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale affinché, una volta terminati i lavori attualmente in corso, l’impianto possa essere nuovamente aperto entro la fine dell’anno.

I risultati del 5° Memorial Individuale Regionale Filippo Gosi

La competizione, disputata sabato 29 agosto, ha visto i seguenti risultati:

Categoria C

1° classificato: Graziano Nesti – Bocciofila Sestese, Firenze

2° classificato: Pasquale Iuracà – Bocciofila La California, Livorno

Categoria A/B

1° classificato: Valerio Merendelli – Bocciofila Biturgia, Sansepolcro (Arezzo)

2° classificato: Matteo Franci – Bocciofila Pieve a Nievole, Pistoia

I risultati della 66ª Coppa Mario Sbrilli

Nella gara nazionale a terne, questi i risultati:

Categoria A

1ª terna classificata: Daniele Alessi, Kevin Della Schiava e Luca Capeti – Bocciofila Vigasio Villafranca, Verona

2ª terna classificata: Ivo Cerrini, Luca Santucci e Amos Casagrande – Bocciofila Sant’Angelo Montegrillo, Perugia

Un applauso anche ai portacolori della Bocciofila Scandiccese: Salvatore Galati, che ha conquistato un ottimo quinto posto nella gara di sabato, e la terna composta da Gionata Galati, Marco Pieroni e Stefano Zecchi, anch’essa classificatasi al quinto posto nella gara nazionale a terne della domenica.

A tutti gli atleti, agli organizzatori e alle società partecipanti vanno i complimenti della Bocciofila Scandiccese per un intenso fine settimana di sport, passione e condivisione.