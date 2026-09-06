Blocco UE per le stalle brasiliane

Ogni volta che ci sediamo a tavola, compiamo un atto di fiducia che è, in fondo, un gesto profondamente politico. Diamo per scontato che la bistecca o il vasetto di miele nel nostro piatto abbiano superato controlli rigorosi, ma la realtà del mercato globale racconta spesso una storia diversa: un "Far West" dove gli standard di sicurezza variano drasticamente oltre i confini comunitari. La svolta dell'Unione Europea, scattata il 3 settembre, non è una semplice disposizione tecnica, ma una risposta attesa a questa incertezza. È il momento in cui l'Europa smette di chiudere un occhio e inizia a pretendere che il cibo d'importazione non sia una scommessa sulla nostra salute.

Se pensate che il problema riguardi solo il manzo sudamericano, siete fuori strada. Il provvedimento di Bruxelles, nato dalle verifiche sul campo dell'insufficienza del sistema di controllo brasiliano, ha una portata vastissima che colpisce pilastri della nostra spesa quotidiana. L'Europa ha ufficialmente rimosso il gigante sudamericano dall'elenco dei paesi autorizzati per:

Carni bovine e pollame

Uova

Miele

Prodotti dell’acquacoltura

Budella

Questo blocco non è un capriccio burocratico, ma una barricata eretta a difesa dei consumatori e del lavoro etico degli allevatori toscani. Per chi produce eccellenza in Toscana, rispettando ogni giorno protocolli di biosicurezza e benessere animale, la concorrenza di prodotti "low-cost" ottenuti ignorando tali oneri non è solo sleale: è un insulto alla qualità e alla dignità del lavoro.

La "pistola fumante" che ha portato all'esclusione del Brasile è tecnica: l'incapacità di garantire il rispetto delle norme europee sull'uso dei farmaci negli allevamenti. Gli audit della Commissione Europea hanno rilevato lacune inaccettabili sull'impiego di determinati antimicrobici, una negligenza che alimenta il rischio globale dell'antibiotico-resistenza.

Paolo Giorgi, presidente dell’Associazione Regionale Allevatori Toscana, ha sintetizzato con chiarezza la gravità della situazione: “Per il mondo dell’allevamento toscano, questo stop non è solo una misura burocratica, ma l’affermazione di un diritto imprescindibile: quello alla tutela della salute pubblica e alla difesa del lavoro di migliaia di imprese che, ogni giorno, garantiscono qualità nel rispetto delle regole.”

Per anni, la battaglia di Coldiretti Toscana e Filiera Italia contro i rischi del Mercosur è stata liquidata come protezionismo. Oggi, la decisione UE dimostra che si tratta invece di reciprocità, un criterio che deve diventare il pilastro di ogni politica commerciale. Come sottolineato da Letizia Cesani, Presidente di Coldiretti Toscana, la reciprocità non può essere uno slogan: è irrazionale che gli obblighi di tracciabilità e benessere animale "evaporino" magicamente quando un prodotto attraversa l'oceano.

Il principio è semplice: chiunque voglia vendere in Europa deve giocare con le nostre stesse regole. Non è più accettabile che i nostri agricoltori siano costretti a investimenti ingenti per garantire la massima sicurezza, mentre si spalancano le porte a chi produce senza costi sociali o sanitari equivalenti.

I dati Ismea relativi a maggio 2026 rivelano un paradosso inquietante: proprio mentre le nuove regole stavano per scattare, si è verificata una vera e propria "corsa all'oro" brasiliana verso l'Italia. Quasi un tentativo estremo di inondare il mercato prima che i controlli diventassero invalicabili. I numeri parlano chiaro:

+129% per le importazioni di pollo brasiliano rispetto all'anno precedente.

+212% per le importazioni di manzo brasiliano.

Questo picco anomalo conferma l'urgenza dell'intervento: senza questo blocco, le nostre tavole sarebbero state invase da prodotti che la stessa Commissione ha giudicato privi di garanzie sufficienti.

Nonostante il passo avanti, resta un'ipocrisia normativa difficile da digerire, che Coldiretti denuncia nell'ambito dell'Omnibus Food and Feed. Si tratta del "doppio standard" dei fitofarmaci, dove l'Europa si muove in modo schizofrenico:

L'ipocrisia dell'export: Paesi come la Germania consentono a colossi come Bayer e Basf di produrre ed esportare verso paesi extra-UE pesticidi vietati da tempo all'interno dell'Unione perché pericolosi. L'effetto boomerang: Queste sostanze rientrano in Europa attraverso i residui sui prodotti importati, penalizzando i nostri agricoltori che non possono usarle. L'alibi del WTO: Troppo spesso la Commissione Europea si nasconde dietro le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per giustificare l'ingresso di questi prodotti, come nel caso del grano canadese trattato in pre-raccolta con glifosato.

Il caso Brasile dimostra che cambiare le regole del commercio internazionale non è solo possibile, è doveroso. Stesse regole, stessi controlli, stesse garanzie: questa deve essere la nuova grammatica del cibo in Europa.

L'invito di Paolo Giorgi è quello di trasformare ogni acquisto in una scelta consapevole, preferendo l’origine certa e il lavoro tracciabile del territorio toscano. La prossima volta che sarete tra le corsie del supermercato, chiedetevi: la mia spesa sta sostenendo un sistema che tutela la mia salute o una filiera che specula sulle asimmetrie globali? Il vostro carrello è, oggi più che mai, il vostro più potente strumento di cambiamento.