L'agricoltura è l'ultimo baluardo contro il declino della Toscana

Per l'immaginario collettivo globale, la Toscana è un’icona immutabile: un mosaico di colline dorate, filari geometrici e borghi sospesi nel tempo. Tuttavia, questa "cartolina" non è un dato di natura, ma l’esito di un equilibrio fragilissimo che oggi rischia di spezzarsi. Dietro l’estetica si nasconde una realtà fatta di immobilismo burocratico, dissesto idrogeologico e una pressione economica senza precedenti sui produttori. Per salvaguardare questo patrimonio non bastano le lenti dei turisti; serve la consapevolezza che l'agricoltura e la zootecnia non sono semplici settori economici, ma sistemi di "sentinelle" attive. Senza il presidio umano e tecnico nelle campagne, il paesaggio toscano è destinato a scivolare verso l'abbandono e il degrado.

L’allevamento estensivo in Toscana sta affrontando una metamorfosi, passando da mera attività produttiva a pilastro della sicurezza territoriale. Secondo Paolo Giorgi, Presidente di ARAT, mandrie e greggi operano come un vero e proprio servizio ecosistemico di valore inestimabile: "Ogni gregge e ogni mandria al pascolo sono il cuore di un sistema di protezione civile e un presidio attivo contro i roghi e il degrado idrogeologico"

Questa "prevenzione viva" è un modello di sussidiarietà fondamentale: laddove l'intervento pubblico sarebbe oneroso e complesso, il pascolamento garantisce la manutenzione dei versanti e la difesa della biodiversità. Tuttavia, questo presidio di resilienza è sotto scacco: l'emergenza predazioni da parte della fauna selvatica (lupi) sta causando una perdita continua di capi e stress gestionali insostenibili, spingendo molti allevatori alla chiusura delle stalle. Considerare gli animali come "arma contro il dissesto" richiede dunque un cambio di paradigma: sostenere la zootecnia significa finanziare la sicurezza stessa delle nostre comunità.

La Toscana sperimenta nuove forme di aggregazione con la nascita del 13° Distretto Biologico della regione, quello del territorio fiorentino. Il progetto, che coinvolge Bagno a Ripoli insieme a Firenze, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, punta a un’economia circolare a misura di cittadino.

Non si tratta solo di marketing territoriale, ma di strumenti operativi: il Distretto prevede la creazione di uno Sportello Agroecologico, programmi di formazione professionale e un "Atlante del Distretto" per la mappatura delle filiere locali. Dalla filiera corta del pane alla tutela delle sementi antiche, il Distretto trasforma il legame tra città e campagna in una strategia di competitività che mette al centro la qualità del cibo e la tenuta del paesaggio periurbano.

Il "Brand Toscana", pur essendo un asset globale, non è uno scudo sufficiente contro le tempeste del mercato e del clima. Confcooperative Agroalimentare segnala criticità che richiedono risposte strutturali immediate.

Vino : Il settore affronta una preoccupante immobilizzazione di liquidità dovuta all'eccesso di giacenze (aumentate del 7% nel 2025). I dati di inizio 2026 sono allarmanti: una contrazione delle esportazioni extra UE superiore al 10% e un calo del valore esportato del 18,7% nel solo mese di gennaio. La proposta è l'adozione di un "Piano Strategico Nazionale" sul modello francese, con misure drastiche come la vendemmia verde e la distillazione di crisi.

Il settore affronta una preoccupante immobilizzazione di liquidità dovuta all'eccesso di giacenze (aumentate del 7% nel 2025). I dati di inizio 2026 sono allarmanti: una contrazione delle esportazioni extra UE superiore al 10% e un calo del valore esportato del 18,7% nel solo mese di gennaio. Olio: Il cambiamento climatico (gelate e siccità) rende la produzione una scommessa annuale. Negli impianti tradizionali di collina, l'altissimo costo della manodopera e la scarsa meccanizzazione erodono la redditività. La qualità eccelsa non basta più se non è supportata dalla modernizzazione dei frantoi e dal recupero degli oliveti abbandonati.

Il cambiamento climatico è oggi un costo fisso che pesa sulla redditività. Nel settore della pesca, oltre ai rincari energetici, pesa la diffusione del granchio blu, che devasta gli ecosistemi locali mentre i pescatori sono stretti dalle restrizioni europee sullo sforzo di pesca nel Mediterraneo. Per i cereali e il florovivaismo, la sopravvivenza passa dall'agricoltura di precisione e dall'efficienza idrica. Non è più tempo di sperimentazioni, ma di una transizione tecnologica obbligata per contrastare parassiti alieni e ondate di calore che minacciano di azzerare i margini aziendali.

I boschi coprono 1,2 milioni di ettari, ovvero il 50% del territorio regionale. Tuttavia, la frammentazione della proprietà e l'abbandono gestionale trasformano questa risorsa in un pericolo idrogeologico e un combustibile per incendi. La sfida lanciata da Confcooperative è attivare la filiera "foresta-legno-energia". Incentivare l'uso del legname locale nell'edilizia, nell'arredo e nella bioeconomia significa trasformare la manutenzione del bosco in un'attività economica sostenibile, riducendo il rischio ambientale e creando valore termico dalle biomasse.

L'agricoltura toscana è un "modello sociale da preservare", come ribadito dall'assessore Leonardo Marras. La risposta istituzionale si concretizza nella Nuova proposta di legge regionale sull’agricoltura, volta a tagliare la burocrazia e favorire il ricambio generazionale. È necessario un patto di solidarietà tra produttori e istituzioni per garantire reddito a chi custodisce la terra.