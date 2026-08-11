Agroalimentare

L'agricoltura è l'ultimo baluardo contro il declino della Toscana

La zootecnia come protezione civile. Il distretto biologico dove la città incontra la campagna

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
10 Agosto 2026 23:30
L'agricoltura è l'ultimo baluardo contro il declino della Toscana

Per l'immaginario collettivo globale, la Toscana è un’icona immutabile: un mosaico di colline dorate, filari geometrici e borghi sospesi nel tempo. Tuttavia, questa "cartolina" non è un dato di natura, ma l’esito di un equilibrio fragilissimo che oggi rischia di spezzarsi. Dietro l’estetica si nasconde una realtà fatta di immobilismo burocratico, dissesto idrogeologico e una pressione economica senza precedenti sui produttori. Per salvaguardare questo patrimonio non bastano le lenti dei turisti; serve la consapevolezza che l'agricoltura e la zootecnia non sono semplici settori economici, ma sistemi di "sentinelle" attive. Senza il presidio umano e tecnico nelle campagne, il paesaggio toscano è destinato a scivolare verso l'abbandono e il degrado.

L’allevamento estensivo in Toscana sta affrontando una metamorfosi, passando da mera attività produttiva a pilastro della sicurezza territoriale. Secondo Paolo Giorgi, Presidente di ARAT, mandrie e greggi operano come un vero e proprio servizio ecosistemico di valore inestimabile: "Ogni gregge e ogni mandria al pascolo sono il cuore di un sistema di protezione civile e un presidio attivo contro i roghi e il degrado idrogeologico"

Questa "prevenzione viva" è un modello di sussidiarietà fondamentale: laddove l'intervento pubblico sarebbe oneroso e complesso, il pascolamento garantisce la manutenzione dei versanti e la difesa della biodiversità. Tuttavia, questo presidio di resilienza è sotto scacco: l'emergenza predazioni da parte della fauna selvatica (lupi) sta causando una perdita continua di capi e stress gestionali insostenibili, spingendo molti allevatori alla chiusura delle stalle. Considerare gli animali come "arma contro il dissesto" richiede dunque un cambio di paradigma: sostenere la zootecnia significa finanziare la sicurezza stessa delle nostre comunità.

La Toscana sperimenta nuove forme di aggregazione con la nascita del 13° Distretto Biologico della regione, quello del territorio fiorentino. Il progetto, che coinvolge Bagno a Ripoli insieme a Firenze, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, punta a un’economia circolare a misura di cittadino.

Non si tratta solo di marketing territoriale, ma di strumenti operativi: il Distretto prevede la creazione di uno Sportello Agroecologico, programmi di formazione professionale e un "Atlante del Distretto" per la mappatura delle filiere locali. Dalla filiera corta del pane alla tutela delle sementi antiche, il Distretto trasforma il legame tra città e campagna in una strategia di competitività che mette al centro la qualità del cibo e la tenuta del paesaggio periurbano.

Il "Brand Toscana", pur essendo un asset globale, non è uno scudo sufficiente contro le tempeste del mercato e del clima. Confcooperative Agroalimentare segnala criticità che richiedono risposte strutturali immediate.

  • Vino: Il settore affronta una preoccupante immobilizzazione di liquidità dovuta all'eccesso di giacenze (aumentate del 7% nel 2025). I dati di inizio 2026 sono allarmanti: una contrazione delle esportazioni extra UE superiore al 10% e un calo del valore esportato del 18,7% nel solo mese di gennaio.

    La proposta è l'adozione di un "Piano Strategico Nazionale" sul modello francese, con misure drastiche come la vendemmia verde e la distillazione di crisi.

  • Olio: Il cambiamento climatico (gelate e siccità) rende la produzione una scommessa annuale. Negli impianti tradizionali di collina, l'altissimo costo della manodopera e la scarsa meccanizzazione erodono la redditività. La qualità eccelsa non basta più se non è supportata dalla modernizzazione dei frantoi e dal recupero degli oliveti abbandonati.

Il cambiamento climatico è oggi un costo fisso che pesa sulla redditività. Nel settore della pesca, oltre ai rincari energetici, pesa la diffusione del granchio blu, che devasta gli ecosistemi locali mentre i pescatori sono stretti dalle restrizioni europee sullo sforzo di pesca nel Mediterraneo. Per i cereali e il florovivaismo, la sopravvivenza passa dall'agricoltura di precisione e dall'efficienza idrica. Non è più tempo di sperimentazioni, ma di una transizione tecnologica obbligata per contrastare parassiti alieni e ondate di calore che minacciano di azzerare i margini aziendali.

I boschi coprono 1,2 milioni di ettari, ovvero il 50% del territorio regionale. Tuttavia, la frammentazione della proprietà e l'abbandono gestionale trasformano questa risorsa in un pericolo idrogeologico e un combustibile per incendi. La sfida lanciata da Confcooperative è attivare la filiera "foresta-legno-energia". Incentivare l'uso del legname locale nell'edilizia, nell'arredo e nella bioeconomia significa trasformare la manutenzione del bosco in un'attività economica sostenibile, riducendo il rischio ambientale e creando valore termico dalle biomasse.

L'agricoltura toscana è un "modello sociale da preservare", come ribadito dall'assessore Leonardo Marras. La risposta istituzionale si concretizza nella Nuova proposta di legge regionale sull’agricoltura, volta a tagliare la burocrazia e favorire il ricambio generazionale. È necessario un patto di solidarietà tra produttori e istituzioni per garantire reddito a chi custodisce la terra.

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