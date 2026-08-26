Sfida climatica: Firenze tra asfalto e futuro

Mentre i turisti ammirano la stabilità monumentale del Rinascimento, la città reale trema sotto il peso di una crisi climatica che non fa sconti. Eppure, tra interventi simbolici di "depavimentazione" e alberi secolari soffocati dal cemento, siamo davvero pronti a una resilienza sistemica o stiamo solo amministrando il declino?

Sotto il Parco delle Cascine e le strade di Peretola scorre un gigante malato: il Fosso Macinante. Undici chilometri di canale artificiale che gestiscono fino a 40 metri cubi d'acqua al secondo durante le piogge intense, convogliando gli scarichi dei grandi collettori fognari. Un collaudo recente del Comune non usa mezzi termini, descrivendolo come:

"Uno scarico a cielo aperto di acque sporche" denuncia Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune.

Qui emerge la cecità politica. Negli ultimi cinque anni, l'Amministrazione ha messo in sicurezza appena 125 metri di copertura, spendendo 660.000 euro (ottenuti tramite mutuo). A questo ritmo, per completare i restanti 1.225 metri critici serviranno 50 anni. Il dato scioccante è il confronto con le opere visibili: mentre il Macinante arranca, Regione e Comune hanno stanziato ben 34 milioni di euro per la nuova strada (Le Piagge-Manifattura Tabacchi) che correrà proprio accanto al canale. È il trionfo dell'asfalto sulla sicurezza idraulica: spendiamo milioni per ciò che sta sopra, ignorando ciò che regge tutto il resto.

Mentre la Pianura Padana e la Toscana combattono contro stress idrici estremi, la soluzione più efficace è letteralmente sotto i nostri piedi. Il rapporto "Suolo come spugna del carbonio" dimostra che aumentare dell'1% la materia organica permette a un ettaro di terreno di trattenere 250.000 litri d'acqua in più.

Non è solo teoria scientifica: la Giunta regionale ha recentemente approvato il secondo stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2026, mettendo in campo 27,8 milioni di euro per rendere il territorio resiliente. L’obiettivo è trasformare il suolo in un’infrastruttura idrica naturale, capace di raffreddare l'ambiente e prevenire alluvioni.

Il piano di ricarica elettrica di Firenze sta affrontando un upgrade tecnologico obbligato dal mercato. La rete attuale, concepita nel 2015 per ricaricare piccoli scooter, è ormai obsoleta di fronte a un parco circolante di auto full electric con batterie ad alta capacità.

L’Amministrazione, tramite Plenitude On The Road, punta a 350 postazioni di nuova generazione (fino a 100 kW). La novità non è solo tecnica: il 100% dell'energia è certificata GSE da fonti rinnovabili. Un dettaglio "di strada" fondamentale è l'integrazione tra tecnologia e segnaletica: ogni nuova colonnina prevede il rifacimento degli stalli per combattere la "sosta selvaggia", una piaga che rende inutilizzabili le infrastrutture anche quando funzionano.

Se Palazzo Vecchio si vanta di aver "depavimentato" una superficie pari a due campi di calcio, Alleanza per la giustizia ecologica definisce questi interventi "microscopici" e puramente simbolici.

Mentre si parla di futuro verde, la realtà quotidiana offre immagini contraddittorie: sul Viale Matteotti, Mossuto (Lega) denuncia gettate di cemento e cordoli realizzati a ridosso dei fusti degli alberi, un "modus operandi da dilettanti" che compromette la stabilità delle piante. A questo si aggiunge la minaccia di abbattimento per i centenari di Viale dei Mille.

“In questi mesi sono tante le migliorie apportate ai progetti, come nuove alberature più grandi già comprate dai vivai, sede rialzata del tram in viale dei Mille per preservare le radici degli alberi, e alcune modifiche al progetto per salvaguardare più alberi possibili, come già accaduto al Gignoro” replica il presidente della Commissione Ambiente e Mobilità Giovanni Graziani (AVS-Ecolò).

Il cambiamento climatico non crea solo nuovi rischi, ma funge da "archeologo" delle negligenze passate. Gli episodi del Rio Rovigo e del torrente Turbone mostrano discariche degli anni '70 – nate quando le norme ambientali erano un miraggio – che franano nei corsi d'acqua a causa delle "bombe d'acqua".

Oggi, curare i fiumi significa agire come "liquidatori" di una gestione scriteriata del passato. Paolo Masetti del Consorzio di Bonifica è chiaro: gli interventi odierni devono farsi carico di queste criticità storiche dimenticate. Il recupero dei rifiuti dai boschi ripariali e dalle sponde non è più manutenzione, ma un atto di: "Risanare l'ambiente e rinsaldare il legame profondo tra i corsi d'acqua e chi abita questi luoghi."

Firenze deve smettere di pensare in termini di "aiuolizzazione" e iniziare a ragionare per ingegnerizzazione del territorio. La proposta è una visione "glocale": una gestione basata sui dati che utilizzi la georeferenziazione capillare dei rifiuti per produrre energia, creando una sorta di "Google Energy" capace di mappare e rendere scalabili le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Solo passando da interventi frammentati a una funzione pubblica consapevole della crisi permanente potremo garantire che la bellezza di Firenze non sia solo un ricordo destinato a franare.