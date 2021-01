Arte online per le scuole fiorentine

Elenco di appuntamenti digitali

Prosegue l’impegno di Città Metropolitana, Comune di Firenze, Comune di San Giovanni Valdarno e MUS.E verso le scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di rendere fruibili le bellezze della storia e dell’arte di Firenze (e non solo), anche nelle difficoltà di questo periodo. Anche per i primi mesi 2021 è così possibile prendere parte agli appuntamenti digitali centrati su opere, ambienti e protagonisti dei Musei Civici Fiorentini, di Palazzo Medici Riccardi e di Museo Terre Nuove, appuntamenti che anzi si arricchiscono e si ampliano.

Sono disponibili - oltre alle attività già in programma - anche i seguenti percorsi, da vivere a distanza ma con tutta l’intensità della presenza: Alla scoperta di Firenze capitale, per approfondire un periodo di fondamentale importanza per la storia della città e dell’intera nazione; Dentro il Memoriale italiano di Auschwitz, dedicato alla potente e straordinaria opera immersiva che Firenze oggi custodisce; Fridays for future, che permette di comprendere quanto cultura e ambiente sono correlati e quanto ciascuno di noi può fare per raggiungere, insieme, i Global Goals dell’Agenda 2030. Direttamente da San Giovanni Valdarno giungono invece le proposte centrate sul Museo Terre Nuove, che a Firenze è particolarmente legato per la nascita di Castel San Giovanni in età medievale, e al Museo Casa Masaccio, centro vivace di arte contemporanea: fra questi si annoverano per il Museo Terre Nuove Una giornata al castelloe Il piccolo Masaccioper la scuola primaria e La città ideale: un sogno di ieri e di oggiper la scuola secondaria, mentre correlate alle mostre temporanee di Casa Masaccio sono le proposte Fantasie dell’abitare, Reinventare il mondo con l’arte e A scuola di percezione.

Il programma generale delle attività si articola in quattro diversi ambiti, a seconda del grado di istruzione: Il museo racconta, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria; Storie e invenzioni, per il secondo ciclo della scuola primaria; Dentro l’opera, per la scuola secondaria di primo grado, e Focus, per la scuola secondaria di secondo grado. I più piccoli potranno essere guidati alla scoperta delle origini e dei segreti della città e dei suoi luoghi grazie a storie che si ispirano a opere o dettagli caratteristici dei musei fiorentini, come Per fare una città ci vuole un fiore, che prende spunto dai gigli che decorano le sale di Palazzo Vecchio per il racconto sul fiore simbolo della città. Le proposte interattive pensate per gli studenti della scuola primaria e secondaria permetteranno di esplorare da vicino le opere d’arte conservate nei musei cittadini dando quasi l’impressione di potervisi immergere, come Seguendo la cavalcata dei Magi o Meraviglie del Rinascimento, dedicate rispettivamente al celebre ciclo di affreschi realizzato da Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici Riccardi e a quello che decora la Cappella Brancacci, opera di Masaccio e Masolino da Panicale. Le classi potranno passeggiare idealmente nel centro storico di Firenze (Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’UNESCO) leggendo le tracce del tempo se sceglieranno i percorsi alla scoperta di Firenze nei secoli; e avranno persino l’opportunità di dialogare con personaggi del passato come l’artista Giorgio Vasari o la Duchessa Eleonora di Toledo, che per il tempo di un’ora faranno un salto nel futuro, piombando nella nostra epoca.

Da sottolineare che alcuni dei percorsi proposti a distanza, su richiesta delle classi, potranno essere svolti direttamente in aula, con modalità da definire congiuntamente. Fra le attività in sede si segnala Outdoor, grazie a cui le opere d’arte del Museo Novecento approdano a scuola, con tanto di trasporto specializzato, per offrire un incontro ravvicinato e unico con l’opera d’arte.

Tutte le proposte sono disponibili non solo in italiano ma anche in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca: i mediatori madrelingua MUS.E possono condurre le attività in lingua straniera non solo per rispondere a necessità specifiche di classi e istituti stranieri ma anche per offrire un approccio globale alle esperienze formative correlate alle diverse discipline e materie, in linea con un principio di multidisciplinarietà e con il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Le attività sono possibili grazie alla collaborazione con la Direzione Cultura della Città Metropolitana di Firenze, con l’Ufficio Chiavi della Città, la Direzione Cultura e l’Ufficio Patrimonio Mondiale per l’UNESCO del Comune di Firenze, con l’Ufficio Cultura del Comune di San Giovanni Valdarno e in virtù del prezioso sostegno di American Express, di GIOTTO - love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Mukki, Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly, brand di Lucart Spa.

Tutto il programma digitale si aggiunge alle attività, i percorsi e i laboratori in presenza, al momento sospesi ma che restano a disposizione delle classi quando sarà nuovamente possibile (https://www.chiavidellacitta.it/progetti-2020-2021/museo-dei-ragazzi/).



Le attività digitali, aperte a tutte le classi del territorio fiorentino e nazionale, sono fruibili gratuitamente sia a scuola, tramite LIM o video proiezione, preferibilmente su piattaforma del museo, sia a casa, tramite i dispositivi individuali; hanno una durata di 50’ e si svolgono in dialogo diretto con i mediatori MUS.E.

All’atto della prenotazione saranno fornite tutte le indicazioni tecniche per il collegamento.I posti sono limitati, è pertanto obbligatorio prenotarsi scrivendo a didattica@muse.comune.fi.it o telefonando al numero 055 2616788.





Questo il programma aggiornato di tutte le propose digitali:

Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria – Il museo racconta

• Per fare una città ci vuole un fiore, dal Museo di Palazzo Vecchio

• Lo stemma Medici. Storie e leggende, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

• Intorno al Porcellino, dal Museo Stefano Bardini

• Un cavallo al museo, dal Museo Novecento

• Una giornata al castello, dal Museo Terre Nuove - novità

Per il secondo ciclo della scuola primaria – Storie e invenzioni

• Una nuova compagna di classe: Eleonora di Toledo, dal Museo di Palazzo Vecchio

• Miti, storie e racconti degli dei celesti, dal Museo di Palazzo Vecchio

• Seguendo la cavalcata dei Magi, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

• C’era una volta l’arca di Noè, da Santa Maria Novella

• Novecento fantastico, dal Museo Novecento

• Una storia da collezione, dal Museo Stefano Bardini

• Alla scoperta della Firenze Romana, dal centro cittadino

• Il piccolo Masaccio, dal Museo Terre Nuove - novità

• Fantasie dell'abitare, dal Museo Casa Masaccio - novità

Per la scuola secondaria di primo grado – Dentro l’opera

• Lo Studiolo del Principe: uno scrigno di meraviglie, dal Museo di Palazzo Vecchio

• Re, Magi, Medici e Mercanti: la Cappella dei Magi, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

• Le storie della Cappella Tornabuoni, da Santa Maria Novella

• Meraviglie del Rinascimento, dalla Cappella Brancacci

• Ragioniamo d’arte: opere e storie del Novecento, dal Museo Novecento

• Alla scoperta della Firenze medievale, dal centro cittadino

• Alla scoperta della Firenze medicea, dal centro cittadino

• Alla scoperta della Firenze capitale, dal centro cittadino - novità

• Fridays for future - novità

• La città ideale: un sogno di ieri e di oggi, dal Museo Terre Nuove - novità

• Reinventare il mondo con l'arte, dal Museo Casa Masaccio - novità

Per la scuola secondaria di secondo grado – Focus

• Il mondo in una stanza, dal Museo di Palazzo Vecchio

• In dialogo con Giorgio Vasari, dal Museo di Palazzo Vecchio

• Fra le nuvole con Luca Giordano, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

• La Firenze del Magnifico nella cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella

• Nel segno di Masaccio, dalla Cappella Brancacci

• Viaggio nel Novecento, dal Museo Novecento

• Il valore dell’arte, dal Museo Stefano Bardini

• Murate. Nuclei vitali, da MAD Murate Art District

• Dentro il Memoriale italiano di Auschwitz, dal Memoriale italiano di Auschwitz - novità

• A scuola di percezione, dal Museo Casa Masaccio - novità

Per informazioni e prenotazioni

MUS.E

Partecipazione gratuita, su prenotazione obbligatoria

Tel. + 39 055 2616788

Email: didattica@muse.comune.fi.it – www.musefirenze.it