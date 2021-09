Arriva “Inside Dalì”

Una nuova, grande avventura digitale sta per esordire a Firenze. Giovedì 16 settembre alla Cattedrale dell’Immagine, parte del complesso di Santo Stefano al Ponte, si inaugura la prima mondiale della mostra digitale immersiva Inside Dalí realizzata da Crossmedia Group con il supporto della Fondazione Gala Salvador Dalí. La mostra - che proseguirà fino al 16 gennaio - punta a esplorare l’universo onirico immaginario di Salvador Dalí e a riscoprire la vita di quello che è stato uno dei maggiori pittori del XX secolo e la vera icona del surrealismo.

Un’esperienza multisensoriale che si colloca tra immaginazione e realtà, ma anche un mix di tecnologie all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni e allusioni, il tutto in simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano.

Ogni giorno avranno luogo le ininterrotte repliche della mostra immersiva, nel cui cuore si trova uno spazio multimediale a 360°, per una superficie di più di 400 m2, dove il visitatore è indotto ad attraversare il mondo del genio surrealista in una completa e “daliniana” immersione di oltre 35 minuti: un momento altamente emozionale che colpirà gli spettatori come niente prima d’ora.

Ad arricchire la natura dell’evento, lo spazio immersivo è preceduto da un’ampia area museale dove il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con alcune delle produzioni meno conosciute del maestro surrealista. I dischi da lui prodotti, i libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, che vanno ad aggiungersi al ciclo delle 100 xilografie originali magistralmente ricavate dagli acquerelli eseguiti dal pittore catalano per la Divina Commedia in occasione del settecentenario della nascita di Dante Alighieri.

Per l’occasione è stato realizzato un catalogo - in coedizione Crossmedia/Sillabe - dove trovano spazio, oltre all’introduzione del Presidente di Crossmedia Group Federico Dalgas Pandolfini, anche i testi di Bruno di Marino, Chiara Martine Menchetti, Ferruccio Mazzanti e Giovanni Ceccanti.

Da segnalare che l’apertura al pubblico di Inside Dalí sarà preceduta, nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre, da un’anteprima esclusiva per Progetto Itaca Firenze - Associazione di Volontari per la Salute Mentale, che si svolgerà dalle 17 alle 20. L’associazione promuove una visione positiva e innovativa della malattia mentale nella quale la persona è al centro, non la sua patologia, e offre gratuitamente servizi di supporto e riabilitazione, informazione e prevenzione per giovani che soffrono di disturbi psichiatrici e per le loro famiglie. Il ricavato della serata verrà devoluto all'associazione e, in particolare, al progetto di riabilitazione sociale Club Itaca Firenze.

Dalì e Dante

Nell’area museale della mostra Inside Dalí si potrà ammirare dal vivo l'intero ciclo di illustrazioni che l’artista catalano dedicò alla Divina Commedia. Ma perché questo stretto legame tra Dante Alighieri e Salvador Dalí?

In vista della commemorazione del 700º anniversario della nascita del Sommo Poeta, nel 1950 l’Istituto Poligrafico dello Stato commissionò a Salvador Dalí un ciclo di illustrazioni della Divina Commedia. L'artista vi lavorò per quasi nove anni, dando vita a 100 acquerelli che nel 1960 furono esposti al Musée Galliera di Parigi. Purtroppo, l’opera così come era stata inizialmente pensata non vide mai la luce a causa di una polemica sollevata da alcuni settori dell’opinione pubblica italiana contrari al fatto che una simile impresa fosse affidata a un artista straniero.

Nel 1962 fu però l’editore fiorentino Mario Salani a riproporre l’idea, progettando in sinergia con la casa editrice Arti e Scienza di Roma, un'edizione della Commedia in sei libri, due per ogni cantica, corredati dalle tavole di Dalí e con la supervisione scientifica di Giovanni Nencioni, riconosciuto come il più autorevole tra gli studiosi della lingua italiana. Il percorso di Dalí nel poema dantesco intesse un dialogo intimo e personale con l’opera del poeta, che viene approcciata con uno sguardo che potremmo definire psicoanalitico. Inferno, Purgatorio e Para-diso diventano terreno di cimento per ipotizzare leggi prospettiche estranee alla razionalità umana; lo spazio e il tempo si dilatano per aderire a una dimensione interiore che non è possibile conoscere con gli strumenti della comune logica.

L’accordo tra Crossmedia Group, Opera laboratori Fiorentini e Sillabe

Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid (Firenze), Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre immersive. Il catalogo e il merchandising saranno curati dalla casa editrice Sillabe, mentre i servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori Fiorentini che curerà anche l’allestimento della mostra.

«Crossmedia Group ha appaltato i servizi della biglietteria della Cattedrale dell’immagine - dice Federico Dalgas Pandolfini, Presidente di Crossmedia Group - e la gestione del bookshop con relativo catalogo, rispettivamente da Opera Laboratori Fiorentini e dall’editore Sillabe, in quanto abbiamo convenuto che tali servizi debbano essere necessariamente espletati da professionisti del settore. Opera Laboratori Fiorentini è uno dei grandi concessionari dei musei italiani a partire dalle Gallerie degli Uffizi e dei Musei Vaticani, quindi abituati a gestire grandi flussi di informazioni, così come l’editore Sillabe di Livorno, anch’esso impegnato in grandi musei italiani, gestisce un catalogo di pubblicazioni che permette di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta.

In tal senso, Crossmedia Group ha ritenuto che Opera Laboratori Fiorentini e Sillabe siano i partner giusti per la Cattedrale dell’Immagine, i quali permetteranno alla società che presiedo di tornare a dedicare la maggior parte delle risorse al core business, ovvero la realizzazione e commercializzazione di nuove mostre virtuali immersive, per implementare il catalogo e per darne la maggior diffusione possibile».

Da parte sua Giuseppe Costa, Presidente di Opera Laboratori Fiorentini, ha aggiunto: «Il lockdown ha dato un forte impulso al digitale dando la possibilità di fruire, anche a distanza, dell’immenso patrimonio artistico che ci circonda. Da sempre siamo sostenitori delle nuove tecnologie applicate all’arte e alla cultura e già le utilizziamo con successo in altri contesti dove operiamo, come a Siena e Montalcino in musei immersivi e percorsi di videomapping. Per questa ragione siamo ben felici di aver collaborato all’allestimento di questa mostra oltre che alla gestione dei servizi aggiuntivi nella Cattedrale dell’Immagine di Firenze. Siamo convinti che l’esperienza multisensoriale offerta da Inside Dalí sia un progetto che valorizza il luogo che l’ospita e allo stesso tempo proietta i visitatori all’interno della creazione artistica di un’icona del surrealismo».

INFO MOSTRA

Inside Dalì

16.09.2021 - 16.01.2022

Orario di apertura

Tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo accesso ore 17)

Prezzi

Adulto: 13 euro

Studente: 10 euro

Over 65: 10 euro

Convenzioni: 10 euro

Bambino dai 5 ai 12 anni: 8 euro

Disabile: 10 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 104/92)

Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 34 euro

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 40 euro

Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 44 euro

Gruppi (minimo 10 persone): 9 euro *

Scuole: 6 euro *

* prenotazione obbligatoria a info@insidedali.it

Indirizzo

Cattedrale dell’Immagine

Chiesa di Santo Stefano al Ponte

Piazza di Santo Stefano 5

50122 Firenze

Prenotazioni

Info e prenotazioni via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055-217418.