Anziani a Firenze: la cura non va in vacanza

Mentre Firenze si svuota per le ferie e il consueto rumore del traffico lascia il posto a una calma sospesa, emerge un silenzio di natura diversa, più denso e difficile da ignorare. È il silenzio di chi resta: migliaia di anziani e i loro caregiver per i quali il tempo della cura non conosce pause estive. La fragilità, infatti, non è un’emergenza stagionale che segue il calendario dei turisti, ma una condizione quotidiana che richiede nuovi strumenti di ascolto e una revisione profonda delle politiche pubbliche. In questo scenario, l'isolamento d'agosto non è solo un dato statistico, ma una prova di resistenza emotiva che mette a nudo la necessità di non considerare l'assistenza come un fatto privato, ma come un pilastro della tenuta sociale cittadina.

Quando si affrontano patologie come l'Alzheimer, l'attenzione tende a polarizzarsi sulla gestione clinica. Tuttavia, esiste un "lutto anticipatorio" e un carico emotivo che colpisce chi resta accanto al malato. Proprio per rispondere a questo bisogno, Irene Mirarchi, psicoterapeuta e responsabile del Centro Diurno Alzheimer Stella del Colle di Firenze, ha ideato il podcast "La Memoria che resta", realizzato in collaborazione con il Consorzio Zenit.

L'innovazione di questo progetto risiede nel superamento della mera psicoeducazione: il podcast, disponibile su Spotify, si offre come uno "spazio di ascolto" digitale per dare cittadinanza a sentimenti spesso repressi come la colpa, la rabbia e la stanchezza cronica. In un contesto in cui le liste d'attesa per le strutture fisiche si allungano, strumenti simili diventano l'unico ponte immediato tra l'isolamento clinico e la sopravvivenza psicologica delle famiglie.

Approfondimenti 10 milioni per le RSA in Toscana

Queste voci, raccolte nel podcast, ricordano che il caregiver ha bisogno di essere "visto" tanto quanto il paziente. Riconoscere la legittimità della propria stanchezza è il primo passo per non soccombere sotto il peso di una responsabilità che, troppo spesso, viene vissuta in solitudine.

L'estate rappresenta il momento di massima vulnerabilità non solo per le temperature, ma per lo sfaldamento della "rete naturale" di protezione. Come evidenziato dalla Garante degli Anziani di Firenze, la chiusura dei bar di quartiere, dei piccoli negozi e la partenza dei vicini di casa trasforma la città in un luogo ostile. Questi presidi informali agiscono solitamente come una forma di "monitoraggio sociale" invisibile: il barista che nota l'assenza del solito cliente è spesso il primo campanello d'allarme di un malessere. Senza questa vigilanza collettiva, è essenziale adottare accorgimenti pratici per la sicurezza:

Numeri di emergenza e assistenza : Tenere in evidenza il 112 e il 116117 (continuità assistenziale/ex guardia medica).

Tenere in evidenza il 112 e il 116117 (continuità assistenziale/ex guardia medica). Gestione farmaceutica : Verificare le scorte prima delle ferie del medico di base per non dipendere dalle sole farmacie di turno.

Verificare le scorte prima delle ferie del medico di base per non dipendere dalle sole farmacie di turno. Difesa dalle truffe : Segnare su un foglio i contatti di un familiare o di un vicino fidato a cui chiedere un parere immediato in caso di telefonate o visite sospette; avere "chi chiamare per un dubbio" è la miglior difesa contro i tentativi di truffa.

Segnare su un foglio i contatti di un familiare o di un vicino fidato a cui chiedere un parere immediato in caso di telefonate o visite sospette; avere "chi chiamare per un dubbio" è la miglior difesa contro i tentativi di truffa. Consultazione preventiva: Contattare il medico di famiglia prima delle vacanze per identificare i servizi specifici attivi sul territorio fiorentino durante il picco estivo.

Se il supporto emotivo è il primo soccorso, i dati strutturali rivelano una crisi di sistema che non può essere ignorata. In Toscana, il sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali affronta una pressione insostenibile. Nonostante lo stanziamento regionale di 10 milioni di euro per il 2026, la realtà dei numeri è impietosa: questi fondi coprono appena 700 nuovi ingressi e solo per un periodo limitato di sette-otto mesi.

Il paradosso del welfare toscano è racchiuso in una cifra: 1.185 persone non autosufficienti (basandosi sui dati delle liste d'attesa di fine 2025) rimarranno escluse da questo provvedimento. Per chi vive in condizioni di totale non-autosufficienza, un'attesa di 12 mesi è un tempo infinito che ricade interamente sulle famiglie. Questo "limbo" non ha solo un costo umano, ma economico: è urgente aumentare la "quota sanitaria" (la parte a carico della Regione) per evitare il dissesto finanziario dei nuclei familiari che devono farsi carico privatamente di rette pesantissime.

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Tucci, Tomasi, Petrucci e Cellai hanno recentemente avanzato una proposta: anticipare al 2026 i 20 milioni di euro inizialmente previsti per il 2027. L'obiettivo è sfruttare l'insediamento del nuovo Direttore Generale del Dipartimento Sanità (previsto per il 1° settembre) per istituire un monitoraggio bimestrale delle liste d'attesa. Solo attraverso una vigilanza tecnica costante e l'anticipo delle risorse si potrà impedire che la fragilità diventi un'emergenza cronica gestita solo tramite il sacrificio dei singoli cittadini.

La cura a Firenze è un mosaico complesso dove i fondi regionali, il supporto psicologico specialistico e la vigilanza del vicinato devono incastrarsi alla perfezione. Come sottolineato dalla Garante, l'attenzione verso chi è solo non dovrebbe avere una scadenza stagionale: il bisogno di protezione non svanisce con il ritorno dei vicini dalle vacanze. La tecnologia può offrire spazi di ascolto e la politica può stanziare fondi, ma la qualità di una società si misura sulla capacità di non lasciare nessuno nel limbo dell'attesa.