Codice giallo domani a Firenze per temporali forti

Codice giallo domani a Firenze per la possibilità di temporali anche forti, con conseguente rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. L'allerta sarà in vigore dalle 5 alle 18 di lunedì 17 agosto.

Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del Centro Funzionale Regionale, in previsione del transito di una saccatura atlantica che determinerà un aumento dell'instabilità.

Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di domani sono possibili temporali, anche di forte intensità, sulle province settentrionali della Toscana. Sono previsti cumulati medi intorno ai 10-15 millimetri sulle zone di nord-ovest e massimi puntuali fino a 50-70 millimetri, raggiungibili anche nell'arco di un'ora. Nel corso del pomeriggio i temporali diventeranno più sparsi e saranno più probabili sulle zone interne centro-meridionali.

Le precipitazioni più intense potranno provocare criticità sul cosiddetto reticolo idraulico minore, cioè l'insieme di torrenti, fossi e corsi d'acqua secondari che attraversano il territorio e che, in caso di piogge abbondanti, possono innalzarsi rapidamente. A Firenze fanno parte del reticolo minore, tra gli altri, Ema, Mugnone e Terzolle, in tutte le aree della Metrocittà escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello.

La protezione civile raccomanda di seguire gli aggiornamenti sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche e di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti e le attività all'aperto, soprattutto in presenza di temporali.

Ben 12 alberi caduti e 45 su cui è stato necessario intervenire per rami pericolanti o chiome da sfoltire a causa della furia del maltempo nella giornata di mercoledì 11 agosto 2026 sul territorio comunale di Empoli. Questo il bilancio che è stato compilato al termine delle numerose riunioni operative già dalla giornata di mercoledì. La metà degli alberi caduti si trova al parco Mariambini (5) e al parco di piazza Toscanini (2). A seguire, 1 in via VIII Marzo, 1 in via Masini, 1 all'impianto sportivo di Ponte a Elsa, 1 nell'area del parcheggio zona McDonald's e purtroppo un cedro di grosse dimensioni in via Battisti. I maggiori danni al patrimonio pubblico dunque sono quelli riguardanti il verde presente in tutta la città, ma sono state effettuate ricognizioni anche nelle scuole e negli impianti sportivi del territorio, con manutenzioni che si sommeranno a quelle ordinarie programmate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

La viabilità è stata interrotta per poco tempo nella giornata di mercoledì, con viabilità alternative sempre garantite e l'ultimo intervento di rimozione piante su sede stradale è di poche ore fa in zona Bastia. Altri disservizi hanno riguardato la linea della corrente elettrica che è stata riattivata da E-Distribuzione nelle ore seguenti all'evento, mentre anche in alcuni tratti della città ci sono stati danni alla rete della fibra ottica.

"Voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi per un'emergenza non prevista sul nostro territorio in questi termini, con il combinato disposto di forti piogge e raffiche di vento che hanno portato disordine e disagi in città - commenta il vice sindaco delegato alla Protezione Civile, Nedo Mennuti -. E ringrazio per la pazienza anche le cittadine e i cittadini che hanno mantenuto la calma e hanno segnalato con tempestività i disservizi.Servirà ancora tutta la prossima settimana per ritornare alla normalità, con l'intervento degli uffici tecnici del Comune, dopo il pronto servizio di vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale e in particolar modo gli enti di volontariato intervenuti in forze in questo periodo di ferie".