Anconella Garden: settembre nel verde

Giovedì 3 il concerto di Havana Street, venerdì 4 l’incontro con l’assessore regionale Stefania Saccardi, sabato e domenica la Festa dello Sport, con tante dimostrazioni e prove per grandi e piccini

Firenze, 1° settembre 2020 - Una grande festa di quartiere dedicata allo sport con dimostrazioni e prove gratuite per grandi e piccini delle discipline più disparate, l’incontro con la cittadinanza di Stefania Saccardi, Assessore al Welfare della Regione Toscana e tanta musica live: sono gli appuntamenti dal 3 al 6 settembre di Anconella Garden, lo spazio estivo dell’Estate Fiorentina nel polmone di Firenze sud. Tutti gli eventi sono a ingresso libero (accesso da via di Villamagna 39/d).

Si comincia giovedì 3 settembre alle ore 19.30 con la musica cubana di Havana Street. Eduardo Rodriguez Matos, vocalista, percussioni minori e chitarrista ha suonato per molti anni a Cuba e dal 2007 prosegue lasua attività a Firenze come cantante solista e musicista in diversi gruppi di musica tradizionale cubana.

Venerdi 4 settembre alle ore 19.30 Stefania Saccardi, Assessoreal Diritto alla Salute, al Welfare, all'Integrazione Socio-Sanitaria e allo Sport della Regione Toscana, incontrerà la cittadinanza.

A seguire alle ore 22 l’appuntamento è con l’hammond di Manrico Seghi, inserito dalla rivista Jazzit tra i migliori organisti jazz italiani. Il suo stile è caratterizzato dalla solidità delle linee di basso e da un fraseggio che mescola un sound soulfull a incisive incursioni be-bop. Ospite della serata il sassofonista di Francesco Pantusa.

Sabato 5 e domenica 6 settembre arriva nel Parco dell’Anconella la Festa dello Sport organizzata da UISP Firenze. Dalle ore 16 per grandi e piccini sarà possibile provare gli sport più vari grazie a dimostrazioni e prove gratuite a cura delle decine di associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa. La manifestazione mira a promuovere l’importanza di praticare attività fisica.

La sera di sabato vedrà inoltre dalle 19.30sul palco il “Trio Brasilia”, composto dal trombettista Franco Baggiani, il contrabbassista Stefano Lepri e il chitarrista Leonardo Montalbano. La band eseguirà brani originali di Baggiani, musiche dai ritmi brasiliani, tra samba e bossanova.

Domenica 6 settembrealle ore19.30si terrà invece ilconcerto di Muziki, trio composto dal pianista/compositore Franco Santarnecchi, la vocalist Titta Nesti e la violoncellista/flautista Eleanor Young che porteranno sul palco standard jazz e popular music.

Ogni sera sarà possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu curato da Alexandro Sala piatti fusion come il Pollo Karaage (gustoso streetfood giapponese a base di pollo), tradizionali come il panin cu u’ purp (panino con polpo fritto, ricotta, cicorino tostato, miele di fichi) e intramontabili come pizza, calzoni, covaccini, oltre ad alternative veg per tutte le tasche. Prevista anche una proposta di finger food in monoporzione, a base di verdure di stagione da gustare in chiave aperitivo, a partire dalle 19.