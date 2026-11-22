“La riduzione della cedolare secca sugli affitti a canone concordato prevista dal Governo Meloni è un’ottima misura, che indica una strada chiara: incentivare gli affitti di lungo periodo anziché demonizzare i proprietari e limitarne la libertà di scelta. È questa la differenza sostanziale tra chi vuole affrontare concretamente l’emergenza abitativa e chi, come il Comune di Firenze, continua a rispondere con divieti, restrizioni e imposizioni di stampo comunista. La leva fiscale ci convince molto più delle battaglie ideologiche contro gli affitti brevi e contro il diritto di proprietà.

Ridurre la cedolare secca dal 10% al 5%, fino all’1% per chi affitta a canone concordato ai giovani sotto i 36 anni, significa rendere più conveniente mettere le case a disposizione di famiglie, giovani coppie e lavoratori, senza criminalizzare chi sceglie legittimamente di destinare il proprio immobile ad altri utilizzi. Adesso il Comune di Firenze ha l’occasione di dimostrare se vuole davvero favorire gli affitti residenziali o se preferisce continuare la propria crociata ideologica contro i proprietari.

La sindaca Funaro affianchi il provvedimento del Governo Meloni con un’ulteriore e significativa riduzione dell’IMU per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, soprattutto ai giovani. Sarebbe un segnale concreto, capace di moltiplicare gli effetti degli incentivi nazionali e incoraggiare i proprietari a scegliere volontariamente gli affitti di lungo periodo. Per aumentare l’offerta di case non servono nuovi divieti, ma condizioni più favorevoli per chi decide di affittarle.

È così che si possono ottenere risultati reali, senza alimentare contrapposizioni ideologiche e senza mettere in discussione il diritto alla proprietà privata. Il Governo Meloni ha indicato la strada: ora Firenze dimostri, con i fatti e non con gli slogan, di volerla percorrere” dichiara il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.