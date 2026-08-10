La Toscana a Bruxelles: il futuro della regione si decide in Europa

Immaginate un laboratorio di ricerca d’eccellenza a Pisa, una startup innovativa a Firenze o un distretto agricolo all’avanguardia in Maremma. Spesso percepiamo queste realtà come il cuore della nostra quotidianità, in netto contrasto con l'immagine "grigia" e burocratica dei palazzi di Bruxelles. Eppure, esiste un paradosso fondamentale: la linfa vitale che permetterà a quelle stesse eccellenze di prosperare — ovvero le regole, i fondi e le direttive — viene sintetizzata proprio tra i corridoi delle istituzioni europee.

La missione istituzionale guidata in questi giorni da Cristina Manetti, Assessora con delega ai rapporti con l'Unione Europea, e Irene Galletti, Presidente della Commissione politiche europee e delegata Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee, non è stata una semplice visita di cortesia. È stata un'operazione di posizionamento strategico. Ecco i cinque motivi per cui la presenza della Toscana a Bruxelles è il vero motore della nostra innovazione futura.

L’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles è un perno essenziale per lo sviluppo del territorio. In un ecosistema complesso come quello europeo, la "presenza fisica" funge da sistema di early-warning: permette di intercettare le opportunità e di agire sui dossier legislativi prima che diventino norme definitive.

In questa fase cruciale di riscrittura delle regole per i fondi strutturali e di coesione, l'Ufficio opera come una trincea avanzata. Senza un presidio costante, la Toscana rischierebbe di subire passivamente decisioni che impatteranno per decenni sulla competitività delle nostre imprese e delle nostre università.

"Questa missione conferma quanto sia fondamentale essere presenti a Bruxelles in una fase così delicata per il futuro delle politiche europee. La nuova programmazione dei fondi di coesione inciderà profondamente sulle politiche regionali dei prossimi anni ed è quindi essenziale che la Toscana faccia sentire con forza la propria voce." dichiara Cristina Manetti, Assessora ai rapporti con l'Unione Europea

Uno dei punti di forza della strategia toscana è il modello Tour4EU. È un’iniziativa profondamente efficace, poiché supera la storica frammentazione tra mondo accademico e burocrazia politica. Riunire le sette università toscane e la Regione in un unico blocco operativo a Bruxelles trasforma il territorio in un competitore temibile per l'attrazione di investimenti diretti.

Mentre altre regioni procedono in ordine sparso, la Toscana agisce come un'entità coesa. Questa sinergia permette di promuovere la ricerca scientifica non come un'istanza isolata, ma come un pilastro dello sviluppo economico regionale, facilitando l'accesso ai fondi gestiti direttamente dalla Commissione Europea per l'innovazione e la crescita.

La Toscana non si limita a partecipare al dibattito europeo; esercita una leadership proattiva. Attraverso la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa, la nostra regione rappresenta gli interessi di circa 150 territori provenienti da 25 Paesi.

Detenere la vicepresidenza con delega alle politiche di coesione all'interno di questa rete conferisce alla Toscana un peso politico specifico enorme. Sedere ai tavoli dove si decidono i principali dossier comunitari significa trasformare le necessità locali in priorità continentali, assicurando che la voce della Toscana risuoni con l'autorità di chi guida una coalizione internazionale.

L'ufficio regionale non è solo un centro di potere amministrativo, ma un incubatore di cittadinanza attiva. Il progetto Erasmus+ Jean Monnet Networks European Values and Migration ne è la prova tangibile. Ospitare studenti e docenti da Italia, Spagna, Polonia e Bulgaria per studiare migrazioni e diritti umani significa investire sulla futura classe dirigente.

Rendere concreto l'apprendimento istituzionale trasforma l'Unione Europea da concetto astratto a esperienza vissuta. È un atto di responsabilità che prepara i giovani a navigare le complessità della politica globale, portando la visione toscana dei diritti e dei valori nel cuore dell'Europa.

“Offrire alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere l’Unione europea dentro le sue istituzioni significa rendere concreto ciò che apprendono sui libri. Comprendere come le decisioni assunte a Bruxelles incidano sulle politiche sociali, migratorie e di coesione attuate da Regioni e Comuni è essenziale.” afferma Irene Galletti, Presidente Commissione politiche europee e delegata CALRE

La missione a Bruxelles ha rivelato una dimensione meno nota ma fondamentale: l'Ufficio regionale come hub geopolitico. Attraverso la cooperazione internazionale sui beni culturali con l'Algeria, supportata dalle competenze scientifiche del CNR e di figure come Anna Pelagotti, la Toscana proietta la propria influenza oltre i confini dell'UE.

Utilizzare la ricerca e la cultura come leva diplomatica nel bacino del Mediterraneo permette alla regione di posizionarsi come un partner strategico per la Commissione Europea in aree di crisi e sviluppo. La Toscana, in questo modo, non è solo una regione europea, ma un ponte culturale che collega le istituzioni di Bruxelles con le sfide globali del patrimonio e della cooperazione internazionale.La missione istituzionale a Bruxelles non è un esercizio di stile, ma un atto di difesa e promozione del territorio. L'Europa non è un ente esterno, è la stanza dei bottoni dove si definiscono la nostra sostenibilità, la nostra ricerca e la nostra capacità di innovare.

Essere presenti in modo autorevole, compatto e strategico significa assicurarsi che la Toscana non sia una semplice spettatrice del cambiamento, ma l'architetto del proprio futuro.