2026: un raccolto record non sta salvando l'agricoltura

L'estate del 2026 passerà alla storia per un paradosso che sfida le leggi classiche dell'economia agraria: le campagne italiane sono sature di grano di qualità eccellente, con rese per ettaro che hanno toccato picchi mai visti negli ultimi quindici anni. Eppure, nonostante i granai pieni e i parametri qualitativi ai massimi storici, il settore cerealicolo sta attraversando una crisi di redditività senza precedenti.

Dalle recenti riunioni dei coordinamenti agricoli di Confcooperative e Legacoop Agroalimentare emerge un quadro di profonda metamorfosi. Non è più sufficiente "produrre bene"; oggi la sopravvivenza delle imprese è minacciata da una "forbice economica" che sembra chiudersi inesorabilmente sul reddito dei produttori. Esploriamo le cinque verità controintuitive che stanno ridefinendo le fondamenta del nostro settore primario.

Siamo abituati a temere le ondate di calore estreme come eventi discreti, ma l'analisi di Luciano Nucci, presidente della Federazione Agroalimentare e Pesca di Confcooperative Toscana, rivela un pericolo più sistemico. Il problema non è la singola punta termica di settembre, ma la frequenza e la continuità degli eventi anomali.

Questo "stress cumulativo" agisce come un logoramento dei sistemi biologici e logistici. Il calore tardivo non incide solo sulla coda dei raccolti estivi, ma compromette la programmazione delle colture autunno-vernine, alterando i cicli di semina e riducendo la resilienza dei terreni.

"Non possiamo considerare ogni estate come un episodio isolato. Le imprese agricole si stanno confrontando con una frequenza sempre maggiore di eventi anomali che impattano sulla capacità di programmare le attività. Difendere le produzioni significa oggi difendere la stabilità del presidio territoriale" dichiara Luciano Nucci, Confcooperative.

Il 2026 è, agronomicamente parlando, un'annata eccezionale, ma con profonde fratture geografiche. Mentre l'Emilia-Romagna ha registrato rese straordinarie (fino a 80-85 q/ha per il tenero e 65-70 q/ha per il duro), la Toscana ha subito il contraccolpo del maltempo di inizio anno, con flessioni produttive del 35-40%. A livello nazionale, i dati qualitativi sono impressionanti:

Grano Duro : Resa media di 59,3 q/ha (+23,12%), con un peso specifico di 84,0 kg/hl e un tenore proteico del 13,06%.

Resa media di 59,3 q/ha (+23,12%), con un peso specifico di 84,0 kg/hl e un tenore proteico del 13,06%. Grano Tenero: Resa media di 64,9 q/ha (+20,44%), con proteine in aumento dell'11,36% (media 12,65%).

Tuttavia, l'eccellenza scientifica si scontra con una redditività negativa. I costi di produzione sono lievitati di ulteriori 150-200 euro per ettaro. Il mercato sta assistendo a un radicale riposizionamento delle superfici seminate, una vera e propria "migrazione" dettata non da fallimenti agronomici, ma da scelte di gestione del rischio.

I Vinti: Il grano duro vede una riduzione delle superfici del 15%, penalizzato dalle finestre di semina avverse e dalla scarsa remuneratività. Crolla anche l'avena (-27,21%).

I Vincitori: Esplodono le colture alternative usate come "copertura" economica. Il grano tenero cresce del 12,5% in superficie e del 27,29% in produzione. Volano il farro (+49,84%) e la colza, che ha quasi raddoppiato i suoi ettari (+99,71%).

Questa scelta è influenzata dalle tensioni nel Mar Nero e dalla crisi della maiscoltura, devastata dal clima e dall'emergenza tossine. Gli agricoltori si rifugiano in colture autunno-vernine più stabili per compensare il fallimento del comparto del mais.

Per decenni, le tecniche a bassa intensità (minima lavorazione e semina su sodo) sono state viste come un compromesso tra ecologia e resa. Il 2026 ha ribaltato questo dogma: i risultati produttivi del "sodo" sono ormai sovrapponibili alla lavorazione convenzionale.

Non si tratta più solo di sostenibilità ambientale, ma di sopravvivenza finanziaria. Operare "su sodo" consente di mantenere i costi vicini ai 2.200 euro per ettaro, contro i 2.700 euro della lavorazione tradizionale. In un contesto dove il margine di profitto è nullo o negativo, il risparmio di 500 euro per ettaro rappresenta l'unica vera ancora di salvezza per il bilancio aziendale.

La via d'uscita dalla crisi non passa più solo per il campo, ma per la struttura dei contratti. Il provvedimento "Coltiva Italia", in dirittura d'arrivo al Senato, introduce strumenti critici per stabilizzare il sistema:

Credito d'Imposta per le Filiere : Un incentivo fiscale specifico per le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti di filiera con i produttori di frumento italiano.

Un incentivo fiscale specifico per le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti di filiera con i produttori di frumento italiano. Fondo per la Sovranità Alimentare : Rifinanziamento di strumenti per la protezione del reddito contro la volatilità estrema.

Rifinanziamento di strumenti per la protezione del reddito contro la volatilità estrema. Modernizzazione Tecnologica: L'introduzione normativa dell'irrorazione tramite droni per ottimizzare l'uso degli input tecnici e abbattere ulteriormente i costi operativi.

L'agricoltura italiana del 2026 si trova davanti a uno specchio: abbiamo imparato a produrre con una qualità e una quantità straordinarie, sfidando un clima ostile, ma stiamo perdendo la battaglia del valore. Siamo passati dalla sfida del "produrre di più" alla sfida del "sopravvivere alla produzione". Se la qualità misurata in proteine e peso specifico non si traduce in stabilità economica per chi coltiva, il rischio è la desertificazione produttiva dei nostri territori.