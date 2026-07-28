Cambia il volto dell'agricoltura in Toscana

Ormai la realtà è fatta di muretti a secco che crollano per mancanza di manutenzione e distese di grano che rischiano di restare non raccolte perché i costi superano i ricavi. Quella che vediamo non è natura selvaggia, ma un paesaggio costruito dal lavoro millenario dell'uomo. All’Assemblea Regionale di Coldiretti oggi è emerso chiaramente: quel lavoro è sotto attacco. Qual è il futuro reale della nostra terra e dei suoi custodi? Il "Patto di Via Cavour" non è una sigla burocratica, ma un grido di concretezza nato dalla mobilitazione di chi la terra la vive davvero.

La gestione della fauna selvatica in Toscana ha superato il confine del dibattito venatorio per diventare una questione di sopravvivenza economica. Il nuovo Piano Faunistico Venatorio, approdato finalmente in Consiglio Regionale, è lo scudo necessario contro la devastazione dei raccolti e la minaccia della Peste Suina Africana (PSA). Non è solo un problema di numeri, ma una "doppia morsa": i cambiamenti climatici stanno stravolgendo le abitudini degli animali, rendendoli più aggressivi verso le colture.

I dati della Cia Toscana sono il parametro della vittoria: la densità dei cinghiali deve scendere drasticamente dai 2,5 attuali a meno di 2 capi ogni 100 ettari nelle aree vocate, puntando all’eradicazione nelle zone non vocate. La tecnologia sarà l'alleata principale: è già previsto un progetto pilota regionale con Università ed enti di ricerca per l’impiego di droni termici e foto-trappole per censimenti precisi. Senza questo controllo, salta la manutenzione del territorio e la sicurezza idrogeologica delle nostre aree interne.

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Non può esserci qualità nel prodotto se non c'è dignità nel lavoro. Il vero costo del grano toscano deve includere un prezzo equo per l'agricoltore, unico argine contro le speculazioni che aprono la porta allo sfruttamento. La nuova legge regionale "Agricoltura e sviluppo rurale in Toscana" non si limita ai principi, ma introduce strumenti d'urto come il Documento di affidabilità contributiva.

Il punto di svolta, atteso da tempo dai sindacati e dalle imprese sane, è tecnico e politico: la legge impone di definire, entro 180 giorni, gli "indici di coerenza" tra tipologia di produzione e fabbisogno di manodopera. È questa la vera arma contro il caporalato per i 70.000 operai agricoli della regione. La competitività della Toscana deve poggiare sulla legalità, non sulla compressione dei diritti.

"Chiediamo investimenti per costruire una filiera etica nella quale il valore venga distribuito equamente dal campo alla tavola." ha affermato stamani Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana.

La transizione energetica è una sfida ineludibile, ma il suolo agricolo toscano non può diventare terreno di conquista per fondi d'investimento ed operazioni speculative estranee al territorio. Il rischio di "land grabbing" è reale: la politica deve governare l'installazione di pannelli e impianti evitando che la rendita finanziaria scacci la produzione di cibo e deturpi il paesaggio.

Il mondo agricolo rivendica un ruolo da protagonista, non da vittima. In questo senso, il "confronto operativo" già fissato per agosto tra Luca Rossi Romanelli (M5S) e la presidenza di Coldiretti sarà un passaggio cruciale. L'obiettivo è blindare una norma che semplifichi le rinnovabili per le imprese agricole, ponendo però limiti ferrei a chi vede nelle nostre valli solo una superficie da coprire di silicio per scopi extra-agricoli.

In un'epoca di emergenza climatica perenne, l'agricoltura toscana non cerca sussidi a pioggia, ma strumenti moderni per proteggere gli investimenti. Il finanziamento regionale integrativo per le assicurazioni agevolate è un passo avanti fondamentale per gestire l'incertezza meteorologica.

Tuttavia, la visione della Toscana va oltre, collegando la terra alla salute pubblica. Un pilastro della recente "Legge Omnibus" è la limitazione drastica dei prodotti ultra-processati e ultra-trasformati nella ristorazione collettiva, a partire dalle mense scolastiche. Promuovere il cibo sano dei produttori locali non è solo un favore all'economia del territorio, ma un investimento sulla salute delle future generazioni, plasmando abitudini di consumo consapevoli nel lungo periodo.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un cambio di metodo. Il "Patto di Via Cavour" è nato dalla mobilitazione di piazza del febbraio scorso, quando centinaia di agricoltori hanno assediato simbolicamente il Consiglio Regionale chiedendo ascolto. Da quella spinta è scaturito un nuovo modello di lavoro basato sulla semplificazione.

Ridurre i "lacci" burocratici non è un esercizio di stile, ma l'unico modo per permettere ai giovani di restare in azienda e alle famiglie di vivere del proprio lavoro. Come sottolineato dai vertici regionali, l'agricoltore non produce solo calorie: produce identità, presidio contro il dissesto e bellezza. In estrema sintesi: non può esistere la Toscana senza la sua agricoltura.

I risultati raggiunti — dal Piano Faunistico alla Legge Omnibus fino alla norma contro il caporalato — segnano un punto di non ritorno, ma non sono il traguardo. La Toscana si candida a laboratorio nazionale per un nuovo patto tra società, politica e mondo rurale. La sfida è complessa e richiede risposte rapide, perché i tempi della terra non sono quelli della burocrazia.