Verdi: la Sinistra scissa tra paesaggi e transizione energetica

La transizione energetica in Italia sta innescando un cortocircuito ideologico senza precedenti all'interno del fronte progressista. Quello che doveva essere il terreno comune della lotta al cambiamento climatico si è trasformato in un campo di battaglia dove l'obiettivo della decarbonizzazione collide frontalmente con la tutela identitaria del paesaggio e, recentemente, con le complessità della politica internazionale. Il paradosso è evidente: gli stessi movimenti che hanno promosso il Green Deal si ritrovano oggi a guidare le resistenze locali, creando uno scacco politico che rischia di paralizzare l'ammodernamento infrastrutturale del Paese. In questo scenario, la transizione non è più solo una sfida tecnica, ma un conflitto di valori tra l'urgenza pragmatica e la difesa di visioni del mondo divergenti.

Un esempio lampante di questo slittamento — dove il dibattito ambientale cede il passo a quello sui diritti umani — è il caso di Ribolla, frazione di Roccastrada (Grosseto). Qui, il Movimento 5 Stelle ha spostato l'asse del confronto dall'impatto sul suolo alla geopolitica, opponendosi a un impianto agrivoltaico non per la sua natura industriale, ma per l'identità della società proponente.

I consiglieri regionali M5S Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti hanno assunto una posizione netta, legando a doppio filo la transizione energetica locale al conflitto in Medio Oriente. Secondo gli esponenti pentastellati, la società israeliana coinvolta sarebbe attiva nella costruzione di colonie in Cisgiordania, portando il dibattito su un piano puramente etico: «La prospettiva che la Toscana possa vedere sul suo territorio una installazione che fa capo a una multinazionale che fa profitto sul sangue della popolazione palestinese ci disgusta».

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Questa opposizione non è un caso isolato, ma riflette una precisa strategia politica regionale, basata su una mozione già approvata a larga maggioranza dal Consiglio Regionale, che impegna la Giunta a ridefinire le relazioni economiche con aziende che favoriscano politiche di apartheid.

Mentre una parte della sinistra si concentra sull'etica internazionale, Legambiente, per voce di Angelo Gentili (responsabile agricoltura), avverte che tali contrapposizioni rischiano di diventare un pericoloso "alibi" per l'inazione. Per l'associazione, il tempo degli "no" a prescindere è scaduto: la politica deve smettere di subire la transizione e iniziare a governarla con pragmatismo, entrando nel merito della qualità dei progetti anziché utilizzarne le criticità per bloccare ogni progresso.

Secondo Gentili, l'agrivoltaico di qualità non è un nemico dell'agricoltura ma una sua difesa necessaria contro una crisi climatica che sta già devastando i raccolti. Di seguito, i punti di frizione analizzati da Legambiente:

Rischi dell'Inazione (Crisi Climatica) Benefici dell'Agrivoltaico (Progetti di Qualità) Forte siccità e carenza idrica per le colture Ombreggiamento per proteggere le piante dall'insolazione Temperature estreme che mettono in ginocchio l'agricoltura Riduzione della evapotraspirazione del terreno Danni ingenti a produzione vitivinicola, olivicola e ortofrutta Reddito aggiuntivo per la resilienza delle aziende agricole Modifica irreversibile del paesaggio causata dal clima Riduzione dei danni provocati dalle ondate di calore

La politica italiana si trova oggi a un bivio: subire la transizione come una successione di emergenze e conflitti locali o governarla attraverso una "governance partecipativa" e regole certe. Il rischio è che la legittima difesa dei territori dalla "speculazione" e le pur condivisibili preoccupazioni etiche si trasformino in una paralisi sistemica.

Come sottolineato da Legambiente, la necessità di processi inclusivi che coinvolgano le istituzioni locali e il mondo agricolo sin dalle fasi iniziali è l'unica via per evitare che la decarbonizzazione venga percepita come un'imposizione esterna. La realtà, cruda e scientificamente documentata, è che il nostro paesaggio è già in fase di mutamento radicale. Bisogna avere il coraggio di ammettere che le alte temperature di quest'anno sono solo un presagio. Se non saranno le rinnovabili a modificare i nostri orizzonti, sarà la crisi climatica a farlo in modo violento e irreversibile. Scegliere come gestire questo cambiamento è l'ultima responsabilità rimasta alla politica.