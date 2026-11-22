Mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 si giocano due partite importanti per le toscane di Serie A1 femminile.

La Savino Del Bene Volley, quinta con 13 punti, gioca in trasferta a Cervia contro la Omag Consolini Volley 1907, undicesima con 4 punti. Scandicci deve reagire dopo lo 0-3 di Milano e punta a ritrovare ordine a muro e un servizio più efficace, con grande rispetto per un'avversaria che in casa può diventare pericolosa. La partita sarà visibile su YouTube e DAZN.

Alla stessa ora, al Pala BigMat, Il Bisonte Firenze ospita la Reale Mutua Fenera Chieri, terza in classifica e reduce dalla sola sconfitta contro Conegliano.

Firenze arriva da cinque sconfitte consecutive e cerca una prestazione per sbloccarsi, anche se coach Orefice ha spiegato che già un punto sarebbe una grande vittoria. La chiave sarà la battuta, per mettere in difficoltà la palleggiatrice Van Aalen e limitare il gioco rapido di Chieri.

La partita sarà trasmessa in chiaro sul canale Youtube di Lega Volley Femminile e anche su DAZN.