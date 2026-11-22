Sono sei, tra forni e pasticcerie, i laboratori mugellani che hanno raccolto il guanto di sfida lanciato dalla Confcommercio fiorentina e che sabato 14 novembre dalle ore 15.30 si affronteranno ne “La dolce sfida”, golosa competizione che si svolgerà nella Sala d’Armi del Palazzo dei Vicari a Scarperia.

Il format della gara a colpi di dolcezza, che sarà replicato in altre località della provincia di Firenze, è stato ideato da Confcommercio nell'ambito di Vetrina Toscana, il progetto promosso dalla Regione Toscana per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, insieme ad Unioncamere Toscana e con la collaborazione di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

L’esordio mugellano è stato realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Firenze e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

A presentare le proprie creazioni dolciarie mettendo in gioco talento, esperienza e un pizzico di sana competizione saranno Pasticceria Giraldi, Pasticceria Caffè Via Roma, Forno Piazzetti, Forno Omero, Panificio Pasticceria Fioravanti e Pasticceria Valecchi.

Per loro non c’è alcun vincolo creativo: i dolci in competizione potranno ispirarsi alle ricette della tradizione, oppure proporre interpretazioni originali e personalissime. Non ci saranno criteri di giudizio prestabiliti o schemi rigidi da rispettare: a decretare la bontà delle creazioni saranno soprattutto l’occhio e il palato degli assaggiatori, chiamati a lasciarsi conquistare al primo boccone.

Due le giurie che potranno esprimere il proprio verdetto: una tecnica, composta da esperti del settore e rappresentanti dell’Amministrazione e della Confcommercio, e una popolare, che darà voce alle preferenze del pubblico. Due punti di vista diversi, un unico grande protagonista: il gusto.

E non mancherà una componente formativa: in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini, gli studenti dell'indirizzo alberghiero saranno coinvolti nella somministrazione dei dolci in gara. Un'occasione per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese, valorizzando i giovani e le professionalità che rappresentano il futuro dell'accoglienza e della ristorazione.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria (online al link https://forms.gle/pMfe4VaZ14C7D5VR7 ) perché i posti disponibili sono limitati.

“Il nostro obiettivo è puntare i riflettori su qualità e creatività – commenta il direttore della Confcommercio fiorentina Franco Marinoni – “La Dolce Sfida” è una festa del saper fare, ma anche un'occasione per conoscere da vicino le attività che ogni giorno custodiscono e rinnovano la tradizione dolciaria locale, sperimentando nuovi sapori e raccontando, attraverso le proprie creazioni, il legame profondo tra gastronomia e territorio”.