“A oltre ventiquattro ore da quanto accaduto davanti all’istituto Duca d’Aosta, dove, secondo quanto denunciato da Azione Studentesca, alcuni docenti avrebbero ostacolato il volantinaggio degli studenti arrivando a strappare loro i volantini dalle mani, dal sindaco Funaro e dall’assessore Albanese non è arrivata una parola. Un silenzio che sorprende, soprattutto da parte di chi richiama continuamente i valori della democrazia e della libertà.

Le ulteriori immagini diffuse oggi da Azione Studentesca rendono ancora più necessario un chiarimento. Chiediamo al sindaco e all’assessore una cosa molto semplice: condannano quanto denunciato oppure ritengono che la libertà di espressione sia un diritto da riconoscere soltanto a chi condivide le loro idee?

Non chiediamo dichiarazioni di solidarietà politica, ma una presa di posizione istituzionale. Perché un sindaco rappresenta tutti i cittadini, anche quelli che non la votano. E quando si tratta di ragazzi che manifestano pacificamente le proprie idee, il silenzio non può essere la risposta.

Chi fa della democrazia e dell'antifascismo una bandiera dovrebbe essere il primo a difendere il pluralismo, senza distinguere tra giovani di destra e di sinistra. La democrazia non può funzionare a corrente alternata. Altrimenti viene il sospetto che per qualcuno essere democratici significhi soltanto averlo scritto nel nome del proprio partito”.

Lo dichiarano il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e il presidente della federazione cittadina di Gioventù Nazionale Simone Sollazzo.