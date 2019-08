Vittorio Sgarbi in Versiliana con il suo show "Raffaello"

La coinvolgente lezione-spettacolo lunedì 19 agosto alle 21.15. In precedenza il critico d'arte in visita a Lucignana e a presentare il suo libro "Novecento" a Castelnuovo Garfagnana

Dopo l'enorme successo riscosso con gli spettacoli che narrano in maniera inedita e coinvolgente i grandi maestri della storia dell'arte, lunedì 19 agosto, alle ore 21.30, Vittorio Sgarbi torna al 40esimo Festival La Versiliana con la sua nuova e brillante lezione spettacolo, dedicata alla vita e alla produzione di Raffaello. (info e biglietti 0584-265757www.versilianafestival.it)

Vittorio ritorna su di un palco molto amato, quello del Teatro della Versiliana, con una squadra vincente, collaudata e con nuove musiche, scritte e interpretate dal maestro Valentino Corvino, composte appositamente per il racconto che Sgarbi farà vivere attraverso le immagini ad alta definizione che verranno proiettate durante questo imperdibile appuntamento con l'arte e con chi l'ha resa immortale. Linguaggio riconoscibile in tutto il mondo come grande veicolo di bellezza e maestria, nonché patrimonio culturale, italiano e non solo.

"La Versiliana e il suo prestigioso Festival – commenta Vittorio Sgarbi - sono promotori della memoria della nostra bellezza italiana e io non posso far altro che essere grato a queste terre e a questo pubblico per ospitarmi e darmi la possibilità di far conoscere e amare in maniera divertente e precisa, la storia di questi tesori che appartengono a tutti noi"

Vittorio Sgarbi esordì al Festival della Versiliana nell’estate 2015 con lo spettacolo teatrale “Caravaggio”, con sorprendenti salti temporali condusse il pubblico in un percorso illuminante dentro le viscere artistiche e sociali del Merisi, a cui poi fecero seguito gli altrettanto fortunati “Michelangelo”, e “Leonardo” .

Le magistrali performance di Vittorio Sgarbi han fin qui dimostrato come, artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Il quarto protagonista su cui vertono le nuove indagini del Vittorio “Nazionale”, di fatto compone un trittico sul Rinascimento giungendo a RAFFAELLO SANZIO (1483/1520), genio di cui nel 2020 ricorreranno le celebrazioni dal cinquecentenario della morte.

Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, diede vita ad una scuola che fece arte "alla maniera" sua, tale scuola porta il nome di “Manierismo”. Raffaello fu un modello fondamentale per tutte le accademie fino alla prima metà dell'Ottocento, e la sua influenza è ravvisabile anche nei pittori del XX secolo.

Promosso da Fondazione Versiliana con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini e sotto l'egida del Comune di Pietrasanta e Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, il festival proseguirà fino al 27 agosto con danza, spettacoli, concerti ed eventi da non perdere (programma completo su www.versilianafestival.it).

Sempre lunedì prossimo, prima dello spettacolo in Versiliana, Vittorio Sgarbi farà visita a Lucignana. L’arrivo nel borgo è previsto per le ore 16. Sgarbi visiterà la Chiesa di Santo Stefano che conserva una Lapidazione di Santo Stefano del pittore Ippolito Sani che risale al 1596 restaurata nel 1994. Vittorio Sgarbi è stato invitato da Alba Donati, poetessa e fondatrice della Scuola dei linguaggi della Cultura Fenysia e presidente del Gabinetto Vieusseux, nata e cresciuta a Lucignana, e che a Lucignana ha recentemente fondato un Comitato per la riqualificazione del borgo.

Sempre lunedì 19 agosto, alle 18.00 (ingresso gratuito) il critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi con "IL NOVECENTO. Da Lucio Fontana a Piero Guccione" (La nave di Teseo) è ospite dell'ultimo appuntamento con LA BELLA ESTATE, terza edizione della rassegna a cura di Alba Donati a Castelnuovo Garfagnana (Lu), nella ex pista di pattinaggio.

In questo nuovo libro dedicato all'arte italiana, Vittorio Sgarbi insegue la bellezza tra straordinarie scoperte e venerati maestri: tra gli altri, Sciltian, Ligabue, Balthus, Giacometti, Fontana e Burri, le installazioni provocatorie di De Dominicis, l’architettura e il design di Ponti, Rossi e Mendini, fino alla poesia dell’assoluto di Cremonini, Ferroni, Gnoli e Guccione.