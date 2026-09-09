Temporale oggi su Firenze: allagamenti e disagi

Previsioni rispettate, a Firenze il temporale non si è fatto attendere più di tanto. Poco dopo le 14,30 un violento acquazzone si è abbattuto su alcune zone della città, ad esempio il Galluzzo provocando allagamenti e una macchina ferma (forse per un problema al freno elettrico) in zona prima rotonda supermercato, quella più piccola vicino al paese.

Lì ancora adesso (ore 15,16) il traffico è regolato dai vigili urbani e quindi rallentato.

Alle 15,30 circa è arrivato il carroattrezzi per portare via la macchina.

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