Sicurezza, a Prato nascono i Gruppi di segnalazione di vicinato

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Prato le indicazioni e i moduli per poter aderire ai Gruppi di segnalazione di vicinato. L’iniziativa, coordinata dall'assessore alla Sicurezza urbana Enrico Vellucci, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio valorizzando la collaborazione fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per contrastare situazioni di degrado urbano.

I gruppi saranno costituiti su base volontaria. I membri aderenti dovranno individuare un coordinatore di riferimento, a cui verranno segnalati eventuali fatti, circostanze e anomalie che possono costituire un pericolo per la sicurezza del proprio territorio. I coordinatori di ciascun gruppo, che saranno formati dalle forze dell'ordine attraverso incontri periodici, provvederanno a informare tempestivamente il referente della Polizia Locale (i cui contatti sono già presenti sul sito del Comune, nella pagina dedicata) su quanto riportato dai membri dei gruppi.

Per la costituzione dei gruppi di segnalazione di vicinato, i moduli di adesione dovranno essere trasmessi dal coordinatore all’indirizzo email polizialocale@comune.prato.it e sottoscritti da tutti i cittadini partecipanti. I moduli e le linee guida sono consultabili al seguente link https://pm.comune.prato.it/it/polizia-municipale/segnalazioni-vicinato/pagina8553.html

Per quanto riguarda situazioni di immediato pericolo, si ricorda che i cittadini possono segnalare fatti gravi al numero di emergenza 112 o all’applicazione YouPol, che consente di inviare segnalazioni corredate da immagini e video.