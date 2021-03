Vino: il brindisi di un fine settimana tutto al femminile

​Ecco le proposte di Nove da Firenze: Valadorna Toscana IGT 2015, morbida sapidità dal finale lussureggiante, o le bollicine del Caterina Rosè di Podere Casanova di Montepulciano. Anche nell'intimità domestica, Ruinart Rosé è lo champagne perfetto per brindare al giorno più rosa dell'anno

Qual'è un vino ideale da regalare per l’8 marzo a un’amica, o da sorseggiare fra amiche per un aperitivo? O, ancora, da gustare durante il pasto per accompagnare i piatti di una tavola importante? Ecco alcune proposte dalla redazione di Nove da Firenze.

Rosate, spumeggianti e dedicate - nel loro nome - ad una donna: sembrano create apposta per la Festa della Donna le effervescenti bollicine del Caterina Rosè, piccolo e meditato capolavoro enoico di Podere Casanova di Montepulciano. In effetti, sono sì un omaggio alla donna, con l’invito però - da parte della cantina di Isodoro Rebatto e Susanna Ponzin - a festeggiarla non solo l’8 marzo, ma tutto l’anno. Perché in ogni momento dell’anno ci può essere l’occasione, grande o piccola, per farlo. Di un incantevole colore rosa corallo, perlage fine ed elegante, il Caterina Rosè porta in sé la struttura forte e decisa della bacca rossa del Sangiovese, che lo compone all’80% e viene ingentilita da un 20% di Chardonnay, Grechetto e Verdello. A renderlo etereo e bevibilissimo sono le bollicine ottenute con il Metodo Charmat. Versato nel calice, sprigiona una sottile e delicata nuance di sentori floreali (ad iniziare da delicate note di petalo rosa) e fruttati, come litchi e piccoli frutti rossi. Al palato risulta fresco, setoso, elegante, armonico e di buona persistenza. Il suo nome echeggia a Caterina, affascinante dama amata perdutamente da Giacomo Casanova, a cui è intitolato - per affinità elettiva - il Podere: veneti come lui, anche Isodoro Rebatto e Susanna Ponzin, sono infatti approdati a Montepulciano e ne sono stati irrimediabilmente ammaliati, proprio come accadde tre secoli fa al poliedrico e intrigante personaggio. Può essere ordinate on line dal sito aziendale, oppure acquistato direttamente in cantina a Montepulciano.

Tenuta di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga, parte di Jackson Family Wines e di proprietà di Barbara Banke e della Famiglia Jackson dal 1994, omaggia, in occasione dell’8 marzo, tutte le donne con Valadorna Toscana IGT 2015, un regalo unico per le amanti dei grandi rossi. Valadorna Toscana IGT 2015 è un blend a base di uve Merlot proveniente dai blocchi Valadorna e Capraia, i vigneti più vocati della tenuta per questa varietà di uve e che trasmettono in modo esemplare la complessità e la ricchezza minerale del terroir.Il vino esalta aromi intensi di amarene mature, baccello di vaniglia e cedro. Il palato trova tannini morbidi accompagnati da una fresca acidità ed un finale sottile. Ottimo in abbinamento a primi piatti e a secondi a base di carne. Una bottiglia che racchiude la forza e il carattere propulsivo di ogni donna. Valadorna seduce il palato, ad arte, come solo le donne sanno fare. È possibile acquistare Valadorna Toscana IGT 2015 contattando la cantina Tenuta di Arceno tramite telefono o e-mail: Tel - 0577 359 346 o info@tenutadiarceno.com.

Tenuta di Petrolo, storica azienda vitivinicola toscana guidata da Luca Sanjust, situata sulle pendici a Sud-Est dei Monti del Chianti, nella DOC Val d’Arno di Sopra, giusto al confine con il Chianti Classico, in occasione dell’8 marzo omaggia tutte le donne con Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico – Etichetta Speciale per l’anniversario dei 30 anni(1988-2018), il vino simbolo di Petrolo, una delle versioni più eleganti e accattivanti mai realizzate. Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico è l’emblema di Petrolo. Un vino desiderato da Lucia Bazzocchi Sanjust nel 1988 e realizzato allora con l’aiuto di Giulio Gambelli. È icona di evoluzione di Petrolo sempre alla ricerca estrema dell’eccellenza e della qualità. È un rosso toscano corposo e ben equilibrato, principalmente a base di Sangiovese. L’annata 2018 si presenta con un originale cuore volante impresso sull’etichetta storica, proprio per celebrare un'occasione unica e particolare. La nuova grafica è stata realizzata da Sabina Mirri, artista di fama internazionale. Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico è la bottiglia perfetta per un brindisi speciale dedicato a tutte le donne che ogni giorno sprigionano dignità, forza e coraggio !È possibile acquistare Torrione 2018 DOC Val d’Arno di Sopra Biologico contattando la cantina Petrolo tramite telefono o e-mail: +39 0559911322 o petrolo@petrolo.it.

Ruinart Rosé è disponibile nell'esclusivo packaging ecostenibile second skin case. Non è mai troppo tardi per fare qualcosa di concreto per salvaguardare il pianeta e l'ambiente e per cambiare le nostre abitudini cercando di seguire uno stile di vita più "sostenibile". Lo sa bene Maison Ruinart che ha rotto con la tradizione delle singole confezioni regalo e si è spinto oltre il proprio approccio globale e ambientale proponendo la second skin case, un imballaggio ecosostenibile che si sposa perfettamente con la silhouette emblematica dell'esclusiva e inconfondibile bottiglia della Maison, mantenendo l'integrità del gusto Ruinart fino al momento della degustazione. Rivoluzionando l'imballaggio, Maison Ruinart mette la propria leadership al servizio dello sviluppo sostenibile: mentre una grande confezione regalo aveva senso in passato, un involucro interamente riciclabile composto al 100% di fibre di legno naturale è più adatto ai nostri tempi. L'innovazione sostenibile della second skin case esalta il ritorno alla natura e al naturale: punta così a ridurre i rifiuti e riciclare i materiali senza snaturare l'esperienza o il gusto.