'Miniera urbana': il rifiuto come leva di competitività industriale

Per anni, ai cittadini toscani è stato chiesto di abbracciare un nuovo rito quotidiano: la meticolosa separazione di plastica, carta, vetro e organico. Un impegno civico che molti hanno accolto con estremo rigore, convinti che la virtù ecologica avrebbe portato, col tempo, a un sistema più efficiente e meno oneroso. Tuttavia, la realtà odierna presenta un’amara sorpresa: a fronte di performance di raccolta che superano l’80%, le bollette continuano a lievitare, mentre la qualità percepita del servizio sembra scivolare verso il basso. Perché un sistema che dovrebbe premiare l'efficienza appare oggi inceppato e punitivo? È possibile che il riciclo, da pilastro della sostenibilità, si stia trasformando in una "tassa sul buon senso"?

Il malcontento non è più solo un mormorio tra i corridoi dei municipi, ma è sfociato in una rottura istituzionale senza precedenti. I sindaci di Poggio a Caiano (Riccardo Palandri), Carmignano (Edoardo Prestanti) e Campi Bisenzio (Andrea Tagliaferri) — figure di differente colore politico ma unite da una gestione territoriale d'eccellenza — hanno formalizzato il proprio dissenso con un gesto pesante: il voto contrario al bilancio durante l’ultima assemblea di Plures Alia.

Nonostante i loro comuni abbiano abbondantemente superato la soglia dell'80-82% di raccolta differenziata, i sindaci denunciano un peggioramento oggettivo del servizio: ritardi nei ritiri, spazzamento strade carente e cestini stradali ricolmi. La frustrazione è stata alimentata anche dalla risposta dell'azienda: alla richiesta di un confronto con i vertici decisionali, è stata offerta la disponibilità di un semplice "tecnico", un segnale interpretato come una mancanza di volontà politica nel voler affrontare il nodo delle tariffe.

"È il momento di costruire un nuovo piano industriale che, oltre a rendere più efficace il servizio nel rispetto degli obiettivi del piano regionale, abbia come priorità la stabilizzazione delle tariffe. Non è accettabile che i Comuni e i cittadini più virtuosi siano anche quelli che finiscono per pagare di più: questo meccanismo va corretto. La priorità devono tornare a essere i cittadini e la qualità del servizio che ricevono." afferma Andrea Tagliaferri, Sindaco di Campi Bisenzio.

Mentre il territorio ribolle, la Regione Toscana cerca di proiettare il sistema verso una nuova dimensione strategica. L'assessore all'Ambiente David Barontini propone un cambio di paradigma radicale: smettere di gestire il rifiuto come un "problema" di smaltimento e iniziare a trattarlo come una "miniera urbana".

Al centro di questa visione c’è il concetto di materia prima seconda. Non si tratta solo di ecologia, ma di una vera e propria strategia di competitività industriale. In un contesto globale segnato dall'instabilità delle catene di approvvigionamento, trasformare i rifiuti in risorse pronte per essere reinserite nei processi produttivi permette di ridurre drasticamente la dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche. La scommessa è chiara: la sostenibilità ambientale deve diventare il motore della resilienza economica toscana.

Per tradurre queste ambizioni in politiche concrete, la Regione ha annunciato l'avvio, previsto per settembre, di un Tavolo Tecnico Istituzionale per l'Economia Circolare. Non si tratterà dell'ennesima sede di discussione permanente, ma di un organismo operativo con una missione specifica e tempi certi. I dettagli chiave dell'iniziativa:

Composizione multidisciplinare: 15 membri che includono le tre ATO toscane, ARPAT, Agenzia Regionale Recupero Risorse, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, il terzo settore, i gestori del servizio e il sistema camerale.

15 membri che includono le tre ATO toscane, ARPAT, Agenzia Regionale Recupero Risorse, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, il terzo settore, i gestori del servizio e il sistema camerale. Obiettivi operativi: Sviluppare soluzioni basate sull'innovazione tecnologica per massimizzare la produzione di materie prime seconde e individuare alternative concrete alla termovalorizzazione.

Sviluppare soluzioni basate sull'innovazione tecnologica per massimizzare la produzione di materie prime seconde e individuare alternative concrete alla termovalorizzazione. Mandato a termine: Il tavolo avrà una durata non superiore a due anni, per garantire che i risultati abbiano un impatto immediato sulle scelte politiche dell'amministrazione.

La strategia toscana si inserisce nel solco delle grandi direttive europee, mirando ad anticipare gli effetti del futuro Circular Economy Act, pilastro del Clean Industrial Deal della Commissione Europea. L'obiettivo comunitario è la creazione di un mercato unico dei materiali riciclati, dove la qualità dell'offerta incontri una domanda industriale strutturata.

Per la Toscana, muoversi in anticipo non è solo una scelta di leadership ambientale, ma una necessità di sicurezza economica. Rafforzare il mercato interno delle materie prime seconde significa proteggere il tessuto industriale regionale dalle fluttuazioni dei mercati esteri, garantendo un flusso costante di risorse ottenute dalla corretta gestione dei rifiuti domestici e industriali.

Per ricucire il rapporto con la cittadinanza — che a Carmignano ha già dato vita al gruppo di protesta "No Taric" — i comuni hanno presentato a Plures Alia un documento formale con richieste precise per correggere le distorsioni del sistema tariffario:

Premialità e Conguagli: Introduzione di un metodo trasparente per garantire conguagli economici certi ai residenti dei comuni che raggiungono gli obiettivi di raccolta.

Introduzione di un metodo trasparente per garantire conguagli economici certi ai residenti dei comuni che raggiungono gli obiettivi di raccolta. Priorità al Servizio sugli Utili: Utilizzare i potenziali aumenti degli utili futuri per contenere le tariffe, privilegiando l’efficienza del servizio rispetto alla sola razionalizzazione dei costi aziendali.

Utilizzare i potenziali aumenti degli utili futuri per contenere le tariffe, privilegiando l’efficienza del servizio rispetto alla sola razionalizzazione dei costi aziendali. Utilizzo Etico dei Dividendi: Impiegare i dividendi già incassati dai Comuni non in modo generico, ma per abbassare le bollette delle fasce di popolazione più deboli attraverso il parametro ISEE.

Impiegare i dividendi già incassati dai Comuni non in modo generico, ma per abbassare le bollette delle fasce di popolazione più deboli attraverso il parametro ISEE. Lotta all'Evasione: Un'azione massiccia per individuare le utenze non iscritte che sovraccaricano i costi del sistema.

Questa ricerca di efficienza si salda con l'indirizzo regionale, come confermato dall'Assessore Barontini in merito al mandato del nuovo Tavolo Tecnico: "Il tavolo avrà il compito di approfondire e valutare soluzioni impiantistiche e tecnologiche che rappresentino un'alternativa alla termovalorizzazione, nell'ambito di un modello di Economia Circolare sempre più efficiente e sostenibile."