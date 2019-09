Vegan brunch, yoga e arti marziali al parco

All’Anconella Garden arriva la Festa del Benessere del Quartiere 3

Yoga, arti marziali, discipline olistiche e un vegan brunch nel parco: è la Festa del Benessere del Quartiere 3, sabato 14 e domenica 15 settembre, protagonista degli appuntamenti della settimana di Anconella Garden, lo spazio estivo nel polmone verde di Firenze sud. Ad arricchire gli eventi dal 10 al 15 settembre, il monologo teatrale con Gaia Nanni, cinema e rugby, uno spettacolo sulle alluvioni di Firenze, il concerto dell’Associazione Musicale Fiorentina. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Martedì 10 settembre alle ore 21 appuntamento con il monologo teatrale “Gli ultimi saranno gli ultimi” di Massimiliano Bruno, regia di Marco Contè e con Gaia Nanni. Storia di un’operaia incinta che si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante.

Mercoledì 11 settembre dalle ore 21, serata dedicata a cinema e sport a cura di Anemic, con la proiezione del film “Asini” di Antonello Grimaldi, con Claudio Bisio, Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Fabio De Luigi, Libero de Rienzo, Valerio Mastandrea, pellicola italiana dedicata al rugby, a seguire incontro con alcuni rappresentanti dell’A.S.D. Sesto Rugby.

Giovedì 12 settembre alle 21.15, in collaborazione con l’Associazione musicale Fiorentina, concerto di Musica Insieme, dirige il maestro Gianni Pantaleo.



Venerdì 13 alle ore 21.30 si terrà la seconda tappa di un percorso a cura del Teatro L’Affratellamento, tutto dedicato al fiume Arno e alle alluvioni che hanno segnato la storia di Firenze, questa volta la data protagonista sarà il 13 settembre 1557. “L’Alluvione” è un viaggio nella storia, una scritta appesa ad una bottega: “Oggi umido”. Ma anche un ritratto contemporaneo dell’evento catastrofico che ha colpito Firenze il 4 Novembre 1966, il frutto delle emozioni suscitate dalle sensazioni e i racconti degli abitanti della struttura socio-sanitaria RSA “Il Giglio”. O più semplicemente: L’Alluvione è uno spettacolo che racchiude l’esigenza di condividere e tramandare questo evento storico. A condurre il viaggio è Alessio Martinoli, in collaborazione con Anna Maria Ferrigno

Sabato 14 dalle ore 17 e domenica 15 settembre dalle ore 10, saranno tutti dedicati allo star bene con “La Festa del benessere” due giorni a cura del Quartiere 3, in cui associazioni e operatori impegnati nelle discipline olistiche, nelle arti marziali e nell’equilibrio psico- fisico, faranno conoscere le proprie attività attraverso incontri, dimostrazioni e prove pratiche.

Domenica 15 in programma anche un vegan brunch e un incontro con il Dott. Vasco Merciadri, medico chirurgo espero in medicina naturale e omeopatica, che dalle ore 11, spiegherà le basi scientifiche ed etiche dell'alimentazione naturale. In occasione della Festa del Benessere di Firenze, Progetto Vivere Vegan sarà presente come anello di unione fra il tema del rispetto degli animali e il benessere delle persone umane.

Alle ore 12 sarà possibile fare il brunch (al costo di €15), sarà possibile assaggiare: pancake e bis di formaggi vegani dell’azienda Pangea da abbinare a succo d’acero, marmellata di arance e frutta di stagione; lasagna con ragù vegetale; crostini con pomodorini sott’olio; toast e mousse di carote e barbabietola; fagottino con tofu e spinaci; cestini di fillo all'ortolana; cruditè di cavolo cappuccio e maionese. Il tutto da gustare accompagnato da caffè americano, orzo o tè.

Per il brunch è necessario prenotarsi tramite mail a: info@viverevegan.org o tramite WhatsApp allo 3393755580



La programmazione culturale di Anconella Garden è a cura del festival Diramazioni, che ha attivato una serie di prolifiche collaborazioni con le associazioni attive nel quartiere. Nato nel 2000 come festival itinerante, pensato per gli spazi pubblici fiorentini da artisti, studenti e associazioni riunite, dal 2008 Diramazioni, a cura dell’associazione culturale Cambiamusica! Firenze, ha trovato una casa base nel Parco dell’Anconella. Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu burger di manzo e di tonno, alette di pollo, frittura di mare con verdure, ma anche pizze, calzoni, covaccini e alternative vegetariane a prezzi pop. Per accontentare i gusti di tutta la grande famiglia Anconella.