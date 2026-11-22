Prendere l'auto o muoversi a Firenze richiede spesso una buona dose di pazienza e spirito d'adattamento, ma a partire da lunedì 23 novembre la mappa della circolazione cittadina si arricchisce di nuove regole, deviazioni impreviste e soluzioni ingegnose. Prende il via infatti un'articolata maxiondata di cantieri che interesserà capillarmente diversi quartieri della città. Non si tratta solo delle arterie centrali o dei ponti sull'Arno: i lavori toccheranno da vicino anche le aree periferiche, come nel caso di Brozzi, dove la chiusura simultanea di via dell'Osteria e di un tratto di via di Brozzi costringerà gli automobilisti a percorsi alternativi snodati tra via di Cocco e via Pistoiese fino al 29 novembre.

Dalle riasfaltature per la tramvia alle manutenzioni strutturali dei ponti, fino alla posa delle reti digitali, il traffico fiorentino si trova a dover riorganizzare i propri flussi.

Tra gli interventi al via lunedì 23 novembre, uno dei più complessi sotto il profilo tecnologico e paesaggistico riguarda l'installazione del nuovo varco telematico in Costa San Giorgio. L'obiettivo è stringere le maglie del controllo sul traffico che da via di Belvedere scende verso il centro storico, tutelando un'area già formalmente compresa nella ZTL ma finora esposta agli ingressi abusivi.

L'intervento arriva dopo un'attesa prolungata. Come chiarito dalle autorità comunali, il cantiere era stato rinviato per evitare cortocircuiti viari in Oltrarno, non essendo compatibile con altri interventi indifferibili coordinati da Publiacqua tramite fondi PNRR e con il consolidamento del muro di contenimento in via dei Bastioni.

Superato lo stallo, la sfida principale è diventata di natura estetica: installare una porta telematica in un contesto di pregio storico inestimabile senza deturparne lo scorcio. Attraverso uno stretto dialogo con la Soprintendenza, si è rinunciato ai classici pali a sbraccio ingombranti per adottare una configurazione "ZTL-Light", simile a quella in uso per le corsie riservate. La telecamera per la lettura delle targhe sarà fissata a circa 4,5 metri d'altezza direttamente sulla mensola di una lanterna dell'illuminazione pubblica già presente sul muro di contenimento del giardino di Villa Bardini, senza piantare nuovi sostegni all'interno della porta.

All'esterno figurato un unico palo verniciato color "ferro micaceo" (coerente con i paletti a "chiodo fiorentino"), destinato a sorreggere il pannello a messaggio variabile che garantirà la cosiddetta "via di ripensamento" ai veicoli non autorizzati. Gli armadietti tecnologici saranno incassati a parete o mimetizzati — quello di controllo avrà la base rivestita in pietra e sarà tinteggiato nello stesso tono della balaustra della scala —, mentre la corsia sarà delimitata per 20 metri da borchie metalliche sulla pavimentazione in pietra, analoghe a quelle di piazza dell'Unità Italiana. Per consentire i lavori, fino al 28 novembre la circolazione sarà interrotta da via di Belvedere a Costa Scarpuccia (nello specifico fino al civico 5).

L'assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha sottolineato il valore di questo delicato incastro urbanistico: "Porta San Giorgio è un luogo di grande valore e i lavori al varco che stanno per partire è la risposta a una richiesta dei residenti che li attendevano da tempo... Adesso è arrivato il momento del varco di Costa San Giorgio per il quale sarà utilizzata una soluzione leggera, messa a punto in dialogo con la Soprintendenza... Al termine dei lavori anche questa parte della ZTL sarà tutelata dagli ingressi abusivi".

Questo intervento dimostra come il dialogo tra la tutela del patrimonio UNESCO e l'esigenza di controllo telematico possa generare soluzioni virtuose: una tecnologia "invisibile" e discreta che stabilisce un modello per i futuri interventi nelle aree monumentali più sensibili.

Nel quadro dei lavori per la linea tranviaria 3.2.1, entrano nel vivo le asfaltature definitive della carreggiata adiacente ai binari. Dopo i cantieri su lungarno Pecori Giraldi, da lunedì 23 novembre le lavorazioni toccheranno l'incrocio strategico con Ponte San Niccolò. Per limitare i paralizzanti effetti sul traffico diurno, gli operai lavoreranno esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 5:00 del mattino successivo, per tre notti consecutive (tra il 23 e il 24, tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 novembre).

La particolarità risiede nel percorso alternativo ideato per gli automobilisti che dal lungarno Pecori Giraldi procedono in uscita città verso lungarno del Tempio. Trovando la direttrice diretta sbarrata dal cantiere, chi guida si troverà a compiere un vero e proprio "giro dell'oca" stradale. L'itinerario obbligato prevede infatti di imboccare Ponte San Niccolò, attraversare l'Arno verso la sponda sinistra, effettuare l'intero anello della rotatoria di Piazza Ferrucci, riattraversare Ponte San Niccolò nella direzione opposta e infine svoltare a destra su lungarno del Tempio.

Per quanto possa apparire stravagante doversi ritrovare a varcare lo stesso ponte due volte nel giro di pochissimi minuti per avanzare lungo la sponda del fiume, questa trovata viaria rappresenta un compromesso analitico efficace. Consente di portare a termine la posa dell'asfalto per la tramvia senza dover chiudere completamente uno dei nodi di snodo più critici ed esposti dell'intera maglia cittadina.

Spostandosi più a ovest lungo l'asse dell'Arno, la viabilità deve fare i conti con i lavori di manutenzione ai tiranti della pila sinistra del Ponte Vespucci. Da lunedì 23 novembre e fino al 29 novembre, la corsia diretta verso lungarno Soderini (ovvero in direzione Oltrarno) viene interamente chiusa al traffico, lasciando percorribile il ponte soltanto nella direttrice opposta verso il centro.

Se la logica del varco di Costa San Giorgio è quella di stringere le maglie dell'accesso storico, il caso del Ponte Vespucci mostra il processo opposto. Per evitare l'isolamento del quartiere dell'Oltrarno e assorbire il flusso di traffico deviato, il Comune ha dovuto adottare una misura d'emergenza: la sospensione temporanea della ZTL sul lungarno Vespucci, nel tratto compreso tra Ponte Vespucci e Ponte alla Carraia. In questo modo, i veicoli provenienti dal lungarno Vespucci possono proseguire liberamente fino a Ponte alla Carraia, attraversare il fiume e ricongiungersi a lungarno Soderini.

Si tratta di un esempio di pragmatico realismo viario. Quando un'infrastruttura riduce la propria capacità, la rigidità dei varchi telematici e dei perimetri protetti deve necessariamente piegarsi alla fisica elementare dei flussi di traffico. La sospensione temporanea delle sanzioni telematiche diventa così la valvola di decompressione indispensabile per impedire che l'intera viabilità della sponda destra vada in tilt.

La gestione della viabilità cittadina impone spesso di far convivere interventi infrastrutturali invasivi a lungo termine con la complessa geografia del territorio e il calendario dei grandi eventi cittadini. Ne danno prova due distinte situazioni previste nel corso della settimana:

Il primo caso riguarda la posa di un cavo in fibra ottica lungo le strade strette della collina. Nella prima mattinata di mercoledì 25 novembre, e precisamente nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 6:00 del mattino (la notte tra martedì 24 e mercoledì 25), via di San Michele a Monteripaldi rimarrà del tutto chiusa tra via delle Cinque Vie e via di San Matteo in Arcetri. Date le caratteristiche del territorio collinare, i percorsi alternativi diventano vere e proprie transumanze viarie: chi Proviene dal lato di via San Matteo in Arcetri dovrà avventurarsi in un lungo circuito che tocca via del Pian dei Giullari, via Righini, largo Fermi, il piazzale del Poggio Imperiale, via di San Felice a Ema, via Silvani e via delle Cave di Monteripaldi prima di potersi ricongiungere con via delle Cinque Vie.

Il secondo incastro logistico riguarda invece la gestione dei tempi dei cantieri. Proprio il cantiere del nuovo varco di Costa San Giorgio, avviato il 23 novembre con la chiusura del tratto stradale, andrà incontro a un'improvvisa pausa tattica: la circolazione verrà riaperta e le limitazioni sospese nella giornata di domenica 29 novembre. Il motivo è consentire il passaggio in sicurezza della Firenze Marathon, grande evento podistico cittadino. Completato il passaggio dei corridori, i provvedimenti di chiusura scatteranno nuovamente da lunedì 30 novembre, per proseguire fino al 3 gennaio.

Questo doppio scenario descrive bene la costante ricerca di equilibrio nella macchina comunale: da una parte la necessità di spingere sulle reti digitali del futuro scavando anche nelle aree più impervie della collina, dall'altra l'obbligo di tutelare e fare spazio ai grandi appuntamenti sportivi e culturali che definiscono l'anima di Firenze.

Guidare a Firenze nei prossimi giorni richiederà una lettura attenta delle ordinanze e un bel margine di pianificazione preventiva. Che si tratti di rassegnarsi a bizzarre deviazioni ad anello come a Ponte San Niccolò, di sfruttare la tregua temporanea della ZTL lungo l'Arno o di districarsi nelle chiusure notturne della rete collinare, questi disagi rappresentano il prezzo visibile di una città che rinnova i propri sotto-servizi e le proprie linee di trasporto. La vera scommessa per la mobilità urbana resta quella di cucire insieme tecnologia e fluidità, garantendo che le grandi opere procedano senza soffocare la vita quotidiana dei quartieri.